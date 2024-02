Más de 600 agricultores de Burgos se volverán a manifestar en Madrid el 26 de febrero

En una Asamblea celebrada hoy, representantes de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) de Burgos expresaron su profundo descontento ante los obstáculos que enfrenta el sector agrícola en la provincia. La reunión contó con la presencia del presidente de Asaja en Burgos, Esteban Martínez, el presidente regional de la organización, Donaciano Dujo y el viceconsejero, Pedro Medina, quien compartió las inquietudes de los agricultores y ganaderos.

El presidente de Asaja de Burgos, reconoció que es una asamblea. "atípica" por las dificultades que enfrentan los actualmente a los agricultores, que se añaden a los problemas del pasado año debido a la sequía extrema, una mala cosecha y episodios de granizo en toda la provincia de Burgos.

Cientos de agricultores vuelven a colapsar las calles de Burgos, esta vez en "unidad de acción" 210 tractores, según la Delegación del Gobierno, más de 500, según las organizaciones agrarias, han protestado que "poco o nada" ha cambiado desde la movilización del 6 de febrero Dani BlánquezRaúl González Burgos 14 feb 2024 - 12:50

La Asamblea también reflejó el descontento de los agricultores por las movilizaciones que se han llevado a cabo en toda Europa. El presidente de Asaja de Burgos reconoció que la organización "quizás no supo interpretar a tiempo el mensaje que venía de Europa". Sin embargo, destacó que actualmente Asaja "está en la calle, apoyando las manifestaciones y trabajando junto a los representantes en el ministerio" para abordar los problemas y alcanzar los objetivos del sector agrícola.

Durante la asamblea, una parte de los socios planteó la posibilidad del cese de la Junta Directiva Provincial. Lamentan que a su juicio no haya estado a la altura de las protestas del campo. Recuerda que fue la Unión de Campesinos quien movilizó cientos de agricultores y ganaderos en la primera gran manifestación del 6 de febrero, que no secundaron el resto de organizaciones. El presidente de Asaja Burgos, Esteban Martínez, ha hecho autocritica. "Tienen razón, quizás no hemos sabido entender, como he dicho a lo largo de la intervención, el mensaje que venía de Europa y quizás no supimos en el momento oportuno dar el paso, pero después de la primera movilización llegamos al acuerdo de ir todas las organizaciones juntas posteriormente y creo que, habiendo hecho autocrítica como hecho y habiendo reconocido ese error que se pudo cometer en su momento, creo que quizás sea un poco excesivo el ensañamiento que, de alguna manera estoy sufriendo, sobre todo contra mi persona", señaló Martínez.

Por ese motivo descarta por el momento presentar su dimisión. "No es el momento, cuando las aguas vuelvan a su cauce convocaré a la Junta Directiva pero hoy no creo que sea el día para presentar la dimisión, lógicamente", añadió.

En cuanto a la Política Agraria Común (PAC), se subrayó la preocupación por el exceso de componentes ambientales y las imposiciones desde Europa. Se destacó la importancia de pensar en una política agraria económica que beneficie a los agricultores profesionales, centrándose en la rentabilidad y el mercado, en lugar de imposiciones "ideológicas".

Left4:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Más aportación de la Junta de Castilla y León

Sobre los presupuestos de la Junta de Castilla y León, se expresó agradecimiento por la subida del 8%, pero el presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, lo consideró "insuficiente" para satisfacer las necesidades del sector agrario. También se señaló que el presupuesto destinado a seguros agrarios no cubre las pérdidas sufridas en la última campaña.

Nueva manifestación en Madrid

Left5:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La Asamblea anunció la participación de los agricultores y ganaderos de Burgos en las movilizaciones en Madrid el próximo 26 de febrero, coincidiendo con la reunión de los ministros de Agricultura de la Unión Europea. Se exigió más contundencia y medidas concretas tanto a nivel nacional como europeo. Han previsto siete autobuses y saben de gente que va a ir en vehículos particulares por lo que esperan entre 600 y 700 agricultores de la provincia de Burgos en Madrid.