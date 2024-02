Cientos de agricultores vuelven a colapsar las calles de Burgos, esta vez en "unidad de acción"

Tan solo una semana después de las últimas movilizaciones del campo en Burgos, los agricultores han vuelto a salir con sus tractores a las calles de la ciudad para manifestarse. Señalan que, desde su salida el pasado 6 de febrero, "poco o nada ha cambiado" en relación a los altos costes de producción, la excesiva burocracia o el cuaderno digital que está complicando el día a día.

Por primera vez se han unido todas las organizaciones agrarias. En una llamada a la "unidad de acción" COAG, UPA, UCCL y ASAJA han acordado salir juntos porque son "problemas compartidos por todos los agricultores"

A las 9:30 horas se han concentrado a la altura de Obramat y han recorrido toda la avenida Cantabria hasta llegar a las puertas de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos. Allí han entregado un manifiesto, que han leído posteriormente.

BURGOS, 14/02/2024.- Las Organizaciones Profesionales Agrarias COAG, UPA, UCCL y ASAJA además del grupo de agricultores y ganaderos de Burgos se han manifestado este miércoles, por la situación del campo. EFE/Santi Otero





Toda la comitiva ha recorrido después la calle Vitoria y han hecho una nueva parada junto a la Subdelegación del Gobierno. De ahí, se han dirigido a la Plaza Mío Cid para continuar el itinerario hasta la Milanera, por la carretera de Valladolid.

También se han manifestardo en Aranda de Duero desde las 9 de la mañana con una marcha lenta por la N-122 y en las Merindades, otra tractorada ha circulado por la N-629.

Para el presidente de Asaja Burgos, Esteban Martínez, esta concentración es un "hecho histórico". "Creo que alguien se tiene que dar cuenta por qué estamos en la calle, por qué hay tanta gente y yo creo que hay que poner solución a aquello que pedimos porque el clamor popular es patente y está a la vista", afirma.

La presidenta de la Unión de Campesinos de Burgos, Susana Pardo, señala que "esto es una primera piedra de la unidad de acción que hemos creado desde Burgos pero esto queremos que sea el ejemplo que cunda en Madrid, porque en Madrid se ha llamado a tres organizaciones agrarias y han dejado fuera a la Unión de Uniones y a la plataforma que estamos juntos aquí".

Pardo recuerda que "queremos que toda la sociedad civil esté presente en la mesa de negociaciones en Madrid para poder conseguir todo lo que hay que conseguir con respecto a nuestras reivindicaciones. ¿Por qué nos dejan fuera cuando somos los que estamos en la calle? Eso quisiera saber, que nos lo expliquen desde el Ministerio de Agricultura".

La reivindicaciones son claras y comunes a todas las organizaciones que representan a los hombres y mujeres del campo. Cristian Martínez, secretario provincial de COAG Burgos insiste en la "derogación del cuaderno de campo, las cláusulas espejo, el que los países extracomunitarios no vayan a competir con nosotros en desigualdad de condiciones de tipo fitosanitarios, laboral, abonos. Todos nosotros producimos calidad y apoyamos al consumidor. Lo que no es de recibo es que, con alimentos sospechosamente cancerígenos, se está alimentando también a la población de aquí de España y de Europa". Cristian confía en que esta concentración "va a ser el trampolín para ir a Madrid". "Tenemos todos bastantes cosas en común y no nos vamos a quedar callados", añade.

BURGOS, 14/02/2024.- Las Organizaciones Profesionales Agrarias COAG, UPA, UCCL y ASAJA además del grupo de agricultores y ganaderos de Burgos se manifiestan este miércoles, para denunciar la crisis que atraviesa el campo. EFE/Santi Otero

El secretario provincial de UPA Burgos, Gabriel Delgado, lamenta el perjuicio que les está provocando la PAC. "Es una PAC torpe, lenta y complicada, todo lo contrario que se nos han estado diciendo. Estamos ya hartos de que tengamos que estar haciendo fotos por todo, que tengamos que estar haciendo gestión por todo, entonces ya los agricultores están un poco hasta la coronilla de que se nos esté obligando a hacer toda esa burocracia sin conocimiento ni causa. Creo que somos suficientemente profesionales para saber cómo tenemos que sembrar", asegura.

La complicada situación que atraviesa el campo afecta a los agricultores y sus familias. Es el caso de Rosa, que lleva 15 años casada con su marido, que lleva "toda la vida en el campo". "En nuestra familia dependemos de la agricultura y es muy complicado seguir así no es viable y ya llega el momento que no se puede salir adelante y no tenemos ya más remedio que esto, luchar y pedir que nos escuchen y que empiecen a tener un poco de cabeza. Solo queremos que se sienten con el pueblo, que somos nosotros, y que empiecen a arreglar las cosas", comenta.