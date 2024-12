Mario Iceta, arzobispo de Burgos: "Es mi voluntad ir incorporando a mujeres y laicos en la misión de la Iglesia"

El arzobispo de Burgos, Monseñor D. Mario Iceta, hace balance en una entrevista en COPE Burgos tras cumplirse cuatro años de su toma de posesión el 5 de diciembre de 2020 en la Santa Iglesia Catedral. En sus palabras, destaca el privilegio de liderar esta Archidiócesis y los retos superados desde su llegada.

"Burgos me recibió con gran generosidad"

La llegada de don Mario Iceta coincidió con un dificil contexto, marcado por la pandemia de la COVID-19. Su ceremonia de entrada en la Archidiócesis tuvo el condicionante de la limitación de aforo. Sin embargo, el arzobispo siempre ha resaltado el cálido recibimiento de los burgaleses y la riqueza espiritual de esta Iglesia castellana, a la que define como “venerable y hermosa”.

Durante su ministerio episcopal, ha sido testigo de la celebración del octavo centenario de la Catedral de Burgos, que entre sus frutos trajo consigo la Asamblea Diocesana. "Me sumé a un tren en marcha, y creo que fue un ejercicio magnífico de escucha al Espíritu Santo y al pueblo de Dios", señala. Iceta enfatiza que esta iniciativa sentó las bases del plan pastoral que actualmente guía a la Archidiócesis, y valora que las propuestas se plasmaron en un documento "sencillo, asequible e ilusionante".

El impulso de la Catedral y su proyección internacional

La seo burgalesa es un privilegio para la ciudad. Representa no solo un símbolo de identidad, sino también una joya del arte gótico reconocida mundialmente. A Iceta siempre le ha parecido uno de los monumentos más bellos del mundo.

El arzobispo considera que el octavo centenario no solo potenció la dimensión religiosa de la Catedral, sino que también la situó como motor cultural, turístico y económico. Según detalla, el impacto de esta celebración permitió superar “los 400.000 visitantes en 2023”, una cifra histórica.

Álvaro Tajadura Entrevista al arzobispo de Burgos, D. Mario Iceta, en COPE Burgos

Un monumento de tal importancia está observado con lupa y cada decisión sobre ella está llevada a examen público. Una de las polémicas recientes ha sido el diseño de las nuevas puertas, a cargo del artista Antonio López, del que Iceta comprende las inquietudes que despierta. Tiene claro que cualquier innovación en un edificio tan histórico va a despertar críticas en todos los sentidos. "Nuestra Catedral ha evolucionado continuamente desde 1221, y estas puertas son una aportación del siglo XXI", asegura. Asimismo, adelanta que mientras se resuelven los trámites administrativos, las puertas serán expuestas en el Museo Catedralicio.

La pastoral rural y los desafíos vocacionales

Iceta también aborda la realidad del medio rural, donde las parroquias enfrentan un envejecimiento progresivo y la despoblación. "Nuestra presencia en estos pueblos, en estas 1003 parroquias, muchas de ellas en tierras que han quedado menos habitadas, quiere seguir siendo testimonio, presencia del señor, acompañamiento a las personas que viven en estos lugares", asegura. El arzobispo explica que la formación de equipos pastorales rurales busca garantizar que ninguna comunidad quede desatendida.

Otro de los temas tratados es el descenso de vocaciones en los seminarios. "Lo que se debe hacer es, sobre todo, que cada cristiano tome conciencia de cuál es su vocación. Yo estoy seguro de que el señor suscita vocaciones abundantes a todos", afirma. Iceta señala que la formación en el Seminario de Burgos busca adaptarse a los desafíos contemporáneos, con una preparación integral que incluye tanto aspectos teológicos como humanos, confiando en el trabajo que se realiza para inspirar a los jóvenes a responder al llamado sacerdotal.

El conflicto de Belorado: escuchar para avanzar

"Para mí fue una noticia sorpresiva; en un primer momento, no daba crédito a lo que estaba ocurriendo", asegura, en referencia al caso de las monjas clarisas del convento de Belorado que decidieron abandonar la Iglesia católica. Iceta subraya que este tipo de decisiones se toman de manera libre y personal, y que la Iglesia, tras confirmarlo con las personas implicadas a través de sacerdotes y la vicaría judicial, no actúa para imponer sanciones sino para declarar formalmente la excomunión, una medida que simplemente constata su desvinculación. "No albergo en mi corazón ningún tipo de animadversión hacia ellas y les deseo lo mejor en su nueva andadura", añade.

Sin embargo, también destaca que esta decisión conlleva implicaciones. "Si uno abandona libremente la Iglesia católica, debe hacerlo con coherencia, lo que incluye los recintos eclesiásticos, como los monasterios, que son bienes de naturaleza jurídica y no propiedad de personas físicas", explica. Iceta puntualiza que la supresión de un monasterio de clarisas, como el mencionado en el caso, solo puede ser decidida por el Sumo Pontífice, y recuerda que el Derecho Canónico, amparado por los acuerdos Iglesia-Estado, tiene también consecuencias civiles. "El tema está en manos de los servicios jurídicos y de los tribunales, que tomarán la decisión conforme a Derecho", concluye.

El papel de las ONG y los inmigrantes

En Burgos, las ONG y la Iglesia desempeñan un papel crucial en la atención a personas migrantes. Como destaca Iceta, la sociedad burgalesa ha demostrado su compromiso con estas causas. La reciente movilización de casi 5.000 personas en la Plaza Mayor de la capital, que logró revertir la negativa inicial del Ayuntamiento de Burgos a financiar ayudas a estas organizaciones, refleja el carácter solidario de la ciudad y su apuesta por una integración digna.

Este esfuerzo colectivo, respaldado por entidades como Cáritas y las parroquias rurales, no solo apoya a quienes llegan, sino que también revitaliza comunidades despobladas, reafirmando la hospitalidad como un pilar esencial de la identidad local y cristiana. "Lo que hacen estas asociaciones y lo que hace Cáritas, es una labor inmensa de acogida", afirma.

Un modelo de excelencia para la Catedral y la archidiócesis

Iceta subraya que la Catedral debe ser un referente de excelencia, no solo en términos monumentales, sino también litúrgicos y culturales. Entre las iniciativas impulsadas, destaca la inauguración de la sala Valentín Palencia, equipada con tecnología puntera. Además, resalta la importancia de cuidar el vasto patrimonio de la Archidiócesis, que incluye más de 1.700 templos, a través de la recientemente creada Fundación Ars Burgensis.

El arzobispo también ha abordado los avances en la incorporación de laicos y mujeres en tareas de corresponsabilidad pastoral. Iceta asegura que la designación de una mujer, Mariola Rilova, como ecónoma es un hito importante.

Mario Iceta destaca la importancia de fortalecer la participación de los laicos en la Archidiócesis de Burgos, subrayando el papel fundamental de las mujeres en este ámbito. "Tenemos que impulsar mucho la incorporación del laicado a tareas en la archidiócesis, y entre ellos, el papel de la mujer es muy importante", afirma. Iceta señala que la diócesis ha avanzado significativamente en la presencia femenina tanto en número como en calidad, especialmente en delegaciones y en roles de corresponsabilidad pastoral. "A mí me gustaría que hubiera más mujeres en la Facultad de Teología y también en el campo teológico", añade.

Finalmente, Iceta pone en valor el reconocimiento que supone que Burgos haya dado dos obispos -Fernando García-Cadiñanos, en Mondoñedo-Ferrol, y Vicente Rebollo, en Tarazona- en los últimos años, así como su destacada labor misionera, con más de 540 misioneros repartidos por todo el mundo. "Burgos es cantera de obispos, misioneros y también santos", afirma, recordando la reciente canonización del burgalés Manuel Ruiz López.