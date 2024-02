Los enfermos de ELA en Castilla y León lamentan la falta de atención política: "Solo en elecciones"

La falta de atención política ha sido evidente este martes en el Congreso de los Diputados, donde tan solo cinco diputados estuvieron presentes para escuchar las peticiones de los enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que se congregaron en Madrid. La reclamación de una ley que lleva años sin concretarse quedó en un segundo plano ante la escasa presencia en la Sala Constitucional, según denunció Juan Carlos Unzué, portavoz de la Confederación Nacional de Entidades de ELA.

“Quisiera saber cuántos diputados hay en la sala. Creo que he contado cinco. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer porque al final hemos venido a vuestra casa y sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros está aquí, ya no solamente económicamente sino de esfuerzo físico. Espero que esto quede grabado y les pediría a ustedes voluntad y un poco de empatía”, expresó Unzué.

En Burgos, la asociación de afectados de ELA en Castilla y León, ELACyL, compartió su descontento. María Martín, trabajadora social de la asociación, calificó el hecho como "triste" y denotativo del "bajo interés" político en una causa tan necesaria. "Yo creo que deja más de hablar de ellos que de nosotros", afirmó.

“La ELA solo es necesaria cuando hay elecciones políticas, cuando ya ha pasado todo de repente la ELA se deja en último lugar y entonces ni los políticos nos escuchan ni nadie hace nada. Nos gustaría que la ELA fuera algo importante en todos los puntos de la vida de los políticos y que fuera algo necesario y que luchasen, no solo nosotros, sino ellos también”, concluyó Martín.

Este incidente ha reavivado el llamado de atención de las asociaciones de ELA a nivel nacional sobre la necesidad de una mayor sensibilización política y una respuesta efectiva a sus demandas, subrayando la importancia de abordar este tema de manera prioritaria para garantizar una vida digna a las personas afectadas por esta enfermedad neurodegenerativa.