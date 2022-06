Los alumnos burgaleses se estrenan en la EBAU con optimismo, pese a los nervios

Como cada año, la Universidad de Burgos ha abierto sus puertas a los estudiantes que realizan las pruebas de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad. Han sido un total de 1.557 estudiantes procedentes de Bachillerato, FP, y aquellos que buscan mejorar la nota obtenida en la anterior convocatoria.

En Burgos, para realizar las pruebas, los futuros universitarios se han repartido por diferentes aulas de las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias, la Escuela Politécnica Superior (Campus Milanera), y la Escuela de Artes.

Hoy se realiza fase obligatoria y mañana y pasado será el turno de las asignaturas optativas y, como es tradicional, la primera materia ha sido Lengua Castellana y Literatura.





Las opciones de comentario de texto han sido dos artículos escritos por mujeres y publicados en El País. “Porque lo permitimos”, de Rosa Montero y “¿Quién quiere pensar?”, de Najat El Hachmi, que tratan el “bullying” y el ciberacoso y las humanidades en Secundaria, respectivamente.

La elección en Literatura pasaba por los géneros de poesía y teatro. Concretamente, la poesía desde los Novísimos hasta la actualidad y la de principios de siglo, con Darío y Machado; y el teatro de principios de siglo de Valle Inclán y García Lorca. Esta última ha sido la opción mayoritariamente elegida, como señala Raquel, del colegio de La Salle: “Aunque solo había dos géneros para elegir en literatura no eran muy difíciles y he optado por el teatro”

La tónica general entre el alumnado han sido los nervios iniciales que han ido superando según avanzaba la jornada.

Silvia, del IES Diego de Siloé, ha comenzado la EBAU con mucho nerviosismo que ha ido controlando conforme avanzaban las pruebas. “Me ha salido mejor de lo esperado, así que ahora estoy más tranquila”, afirmó. En cuanto a su futuro como universitaria, Silvia ha dicho “si me da la nota estudiaré Magisterio en la Universidad de Burgos”.

Por otro lado, Ana, del IES La Bureba de Briviesca, que pretende acceder al grado en Relaciones Internacionales con Geografía e Historia asegura que “Estaba nerviosa, pero se han comportado bien y han puesto los temas fáciles”.





Óscar, de La Salle, se mostraba confiado con los resultados de la primera prueba realizada “Me espero sobre el 9,5 o 10” pese a asegurar que “por la mañana me he levantado nervioso, un poco raro, pero cuando entras al examen se te van los nervios”. Su objetivo es estudiar “Ciencias Políticas y Gestión Pública”. Su compañero, César, se mostraba satisfecho con las pruebas "Se me ha dado bastante bien, la sintaxis me ha parecido sencilla, aunque morfología tenía alguna palabra un poco extraña" y destaca la espera previa al acceso a las aulas como el momento de mayor nerviosismo.

Desde la UBU, Verónica Calderón, vicerrectora de Estudiantes, ha invitado a “la tranquilidad” y ha animado a los estudiantes a matricularse en la Universidad de Burgos “Les esperamos con los brazos abiertos, tenemos muchas posibilidades en todas las ramas del conocimiento y espero que se queden con nosotros, merece la pena”.

En el desarrollo de estas pruebas, participan 125 profesores correctores y vigilantes y 25 miembros del personal de administración y auxiliares de servicio, repartidos en las sedes de Burgos, Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Medina de Pomar.

Ante cualquier duda, la vicerrectora, ha recomendado al estudiantado dirigirse a los profesores de sus centros, que a su vez se pondrán en contacto con los presidentes y secretarios de cada sede, encargados de resolver las incidencias.