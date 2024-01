Los agricultores de Burgos convocan una tractorada multitudinaria el 6 de febrero

Los Agricultores y Ganaderos están al límite. En Burgos han dicho basta y han convocado tractoradas en Burgos capital, Aranda, Miranda, Medina de Pomar, Briviesca y Pancorbo. El 6 de febrero a las 10:00 horas UCCL sacará los tractores a las calles de Burgos y provincia bajo el lema ‘Nos sobran los motivos. Defendemos el campo, defendemos la alimentación de todos’. Aseguran que la sequía y la subida de los costes están provocando importantes problemas de rentabilidad. Susana Pardo, presidenta de la Unión de Campesinos de Burgos, espera "más de 200 tractores en Burgos, unos 500 igual en toda la provincia". Señala que "hay muchos problemas y hay que empezar a escuchar al campo, que si el campo se hunde, el sector alimentario puede tener una crisis mucho más fuerte".

Juan José García lleva más de 30 años como agricultor. Asegura que "nunca he visto el sector tan mal como está ahora. La gente tiene muchas ganas de salir porque está muy fastidiada".

La tractorada del 6 de febrero será la antesala de la que se celebrará a nivel nacional el 21 de febrero en Madrid. Susana Pardo recalca que el precio del gasóleo agrícola está 20 céntimos más caro que en el año 2022 y por ello propone que haya un gasóleo profesional "sin impuestos para el abaratamiento de los alimentos" porque "la rentabilidad agraria ha perdido mucho"

Desde la Unión de Campesinos de Burgos reclaman una mayor flexibilización de la burocracia exigida por la PAC y afean a la Junta de Castilla y León de conceder las ayudas por la sequía solo a los agricultores con seguro agrario cuando, resulta que es algo voluntario. Un problema que se agrava para los jóvenes agricultores. "Lo que intentan es que, si hay sequía como ha habido este año, poder cobrar y poder pagar al menos lo que han tirado al campo. Pues no les cubre porque les quitan el 30% y no lo pueden hacer. Y lo que no pueden hacer es que, a través de eso, intenten obligarte a tener que hacer un seguro agrario cuando lo lleva un monopolio como son las compañías de seguros", recalca Pardo.

También reprochan la imposición de medidas como el Cuaderno Digital de Explotación "cuando en muchos pueblos todavía no hay siquiera cobertura". "Es muy triste tener que ver a un agricultor o ganadero que está pensando dejar el sector por el mero hecho de tener que hacer papeles a estas velocidades que quieren implantar. No puedes dejar a la gente en el camino tirada", añade.





Cocentraciones en los puertos contra las medidas a productos extranjeros

Unas exigencias que no se tienen con los productos que llegan de fuera de España. En este sentido la Unión de Uniones pide reforzar los controles en las fronteras de Unión Europea con el objetivo de garantizar y proteger la sanidad vegetal y animal y la seguridad alimentaria de los consumidores. Por este motivo también se concentrarán el 13 de febrero en los puertos de Santander y Barcelona "para protestar contra esta discriminación de nuestro sector de manera desleal e injusta y para que todos los productos que entren por nuestras fronteras tengan las mismas exigencias que aquí", apunta la presidenta de la organización.

Durante esta semana realizarán asambleas informativas por toda la provincia para que la tractorada del 6 de febrero sea multitudinaria.