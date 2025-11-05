Azpilicueta quiere "recuperar la solidez defensiva"
El equipo reconoce que debe reducir el número de goles encajados para ganar en confianza, pese a ser uno de los conjuntos más goleadores.
César Azpilicueta ha sido el protagonista en la rueda de prensa de este miércoles.
En el vestuario son conscientes de la situación. Pese a ser uno de los equipos que más goles ha marcado, la fragilidad atrás es un aspecto a mejorar. "Es una estadística que, como defensa, no me gusta, por supuesto", admiten desde la plantilla sobre el elevado número de goles encajados.
Ganar en confianza
La plantilla considera fundamental corregir esta faceta para fortalecer la moral del equipo. "Creo que nos va a ayudar mucho, y vamos a ganar en confianza si somos capaces de reducir ese número de goles encajados", señalan. Saben que el camino para consolidar el proyecto pasa por el equilibrio entre líneas.
El objetivo está claro: el crecimiento del equipo depende de volver a ser un muro atrás. "Creo que para seguir creciendo y coger confianza hay que recuperar esa solidez defensiva para seguir progresando", concluyen desde el cuerpo técnico.
