Lacalle y Rico coinciden en el mensaje: "por encima de las personas está el partido y los acuerdos"

El alcalde de la capital burgalesa y el presidente de la Diputación de Burgos, ambos en funciones, Javier Lacalle y César Rico, han coindicido hoy en defender la idea de que "los pactos y el partido están por encima de las personas". Lacalle y Rico son dos de los cargos vetados por Cidadanos en las negociaciones que mantienen con el PP a nivel regional. Después de que Alfonso Fernández Mañueco haya aceptado esa limitación de ocho años de mandato, ambos cierran filas con su presidente regional y anteponen la formación de un gobierno de centro derecha a su continuidad.

“Inicialmente, mi deseo es hablando con Ciudadanos (Cs) Burgos seguir liderando un gobierno de centro-derecha pero si es condición ‘sine qua non’ no sería un problema para alcanzar un acuerdo y tendría que ser otro concejal del PP”, ha manifestado Lacalle, si bien ha dejdo claro que esta exigencia “no se ha planteado en Burgos”.

"Si realmente lo que se ha planteado a nivel regional se plantea en el ámbito local, pediré seguir liderando el gobierno de centro-derecha como cabeza de lista más votada”. Si bien, reiteró que si es una línea roja “no será un problema para alcanzar un acuerdo”. “Ese sería el Plan B; como Plan A seguiré pidiendo liderar el gobierno de Burgos para los próximos cuatro años”. “A mí, Cs en Burgos no me ha trasladado nada en ese sentido formalmente” y apeló a que “cuando se traslade eso, se podrá analizar”, y reiteró que “eso no será ningún problema para alcanzar ningún acuerdo de un gobierno de centro-derecha de cara a los próximos años”. Al mismo tiempo, el candidato del PP a la Alcaldía afirmó que el próximo sábado, 15 de junio, estará en el Pleno municipal de constitución del Ayuntamiento de Burgos para “tomar posesión” como corporativo del Ayuntamiento y “ejercerá su derecho al voto”.

Por su parte, César Rico ha asegurado que “lo importante son los acuerdos, más allá de las personas”. A preguntas de los periodistas sobre su futuro en la Diputación Provincial, ha dicho esto: “Yo soy funcionario de carrera de esta casa; o sea, que mi futuro va a estar siempre unido a esta casa; que yo voy a seguir en la Diputación délo por hecho”.

“Será lo que tenga que ser”, declaró y precisó que “las palabras del presidente no se valoran”. “Yo personalmente no me tomo las cosas de nunguna manera”, dijo, y agregó que “el partido es estructura piramidal y tenemos el presidente del partido regional, que es el que está al frente de las negociaciones y yo durante mi trayectoria política he dado muestras de que el PP está por encima de las personas”.

Rico manifestó que “cuando ha habido que tomar decisiones que afectan a las personas las hemos tomado sin que el pulso tiemble”. Por tanto, apuntó que “será lo que tenga que ser”. Finalmente, preguntado acerca de las declaraciones de Lacalle relativas a que “no seré un problema. Si hay que dar un paso atrás, lo haré”, Rico precisó que “nunca se da un paso atrás, sino a un lado” y advirtió de que “hasta el sábado hay juego”. “El partido está por encima de las personas”, reiteró el también presidente del PP de Burgos.