Un incendio sofocado en Espinosa de los Monteros (Burgos) se reactiva y obliga a activar el nivel 1

Este domingo se declaraba el nivel 1 por un incendio en Espinosa de los Monteros (Burgos). Un fuego que se inició el pasado miércoles y que se consiguió extinguir. Sin embargo, volvió a reactivarse este domingo y obligó a la Junta de Castilla y León a activar esta alerta por la previsión de tener que decicar más de doce horas de trabajo para su control.

Allí continúan las labores de extinción del incendió. Se trata de una zona escarpada, de difícil acceso, lo que está complicando el trabajo de los medios terrestres por el matorral denso, pedregosidad y elevadas pendientes. Esto hace necesario el trabajo de medios aéreos combinado con el del personal de tierra.

¡Aviadores! ????



El 43 Grupo está trabajando en la extinción del #IFEspinosadelosMonteros ??????



Ayer se realizaron 13 horas de vuelo y un total de 28 descargas.



Hoy continúan la lucha ????



¡Ánimo, compañeros! ?? pic.twitter.com/xuM9pwB2CQ — Ejército del Aire y del Espacio (@EjercitoAire) February 5, 2024

Left4:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





A este respecto, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, afirma que el fuego afecta a más de 200 hectáreas. "No está quemando valores especialmente relevantes y por tanto esperemos que pronto se le dé caza", añade.

Left5:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

A lo largo de este lunes actuarán en el incendio medios aéreos, tanto helicópteros como aviones anfibio y varias cuadrillas de tierra.

De momento, el suceso está bajo investigación, aunque todo apunta a que sería intencionado, algo habitual en esta época del año en la zona. "Este en concreto lo determinará la investigación y, si hay indicios de intencionalidad, lo sabremos por la propia Guardia Civil, así que habrá que esperar conclusiones", apunta Quiñones, quien resalta que febrero es un mes "en el que ocurre esto, muchas veces se anuncian lluvias en la Comunidad, por ejemplo, para el jueves, y muchas veces hay personas que, atendiendo a que va a llover, pues dice vamos a quemar".

El consejero pide a la ciudadanía para que si pueden dar testimonio de personas que “voluntariamente o de forma imprudente” queman el monte, den aviso a las autoridades. Llama a erradicar estas conductas, que pueden desencadenar desastres mucho más graves. No hay que mirar muy atrás en el tiempo para recordar episodio similares, recordando la situación que se vive actualmente en Chile con los incendios, o los que vivió Castilla y León en 2022.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Declarado Nivel 1? en #IFEspinosadelosMonteros, #Burgos, por previsión de más de doce hora de trabajo para su control. pic.twitter.com/hJtYKJNqO9 — Naturaleza Castilla y León (@naturalezacyl) February 4, 2024





Desde la Junta de Castilla y León también piden precaución a los senderistas. Que eviten el pico Castro Valnera, una zona muy apreciada para hacer senderismo.

Exigen un parque profesional de bomberos

Este lunes, el procurador socialista por Burgos en las Cortes de Castilla y León, Jesús Puente, confirmaba la preocupación del alcalde de Espinosa de los Monterios, Jean Paul Sánchez.

Asegura que “la primera respuesta que obtuvo de la Junta cuando alertó del fuego fue “que subiera al monte con la cuadrilla” del municipio, a lo que él contestó que carecía de los medios necesarios. Por ello, defiende que es necesario dotar a las Merindades de un parque de bomberos profesional. “No se puede responsabilizar a los alcaldes que sólo cuentan con voluntarios para acometer estas tareas”, como es el caso de Espinosa, según Puente, quien añade que el alcalde está “desesperado, porque le piden que haga y no puede hacer”.

Puente pone en valor esl trabajo de los bomberos voluntarios pero señala que no es suficiente. "No se pueden controlar los incendios en la comarca de Las Merindades con voluntarios. Llegaron los primeros de Medina de Pomar. En Espinosa de los Monteros tienen sus voluntarios, también hay muchos ayuntamientos que tienen bomberos voluntarios pero con la voluntad solo no es posible apagar un fuego de estas dimensiones que ya lleva cinco días activo", sentencia.