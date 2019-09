Huye del terror de El Salvador y acaba en Burgos

José Alexander Villafranco es un joven salvadoreño, solicitante de protección internacional. Vino a Burgos para alejarse del sufrimiento al que se veía sometido en el país centroamericano. "Tenía una necesidad y una esperanza de llegar a vivir un futuro mejor", afirma, mientras se mostraba muy agradecido tanto a Cáritas como a la Casa de Acogida San Vicente de Paúl, donde ha estado un tiempo.

El migrante nos ha contado cómo ha sido su día a día desde su llegada a Burgos. "Uno viene con aquí pensando en su bienestar. Ingresa a Cáritas, luego lleva un proceso por el que pasa por la Casa de Acogida San Vicente de Paúl, después pasa por unos hostales, permanece por cierto tiempo y al finalizar prácticamente la penúltima etapa, llega a un piso y ese piso es donde realmente ya uno empieza a percibir los aires de trabajo"

Ante la más que difícil decisión de abandonar su tierra, el terror al que se ven sometidos no les deja otra. "Las personas venimos huyendo de nuestros países por delincuencia, por asesinatos, por violencia intrafamiliar o al mismo tiempo por las extorsiones que a diario nos acogen en nuestro país", reconoce, José Alexander.

Pero "lamentablemente", recalca, "no todos tenemos la oportunidad" de salir de allí, ya que los ingresos en sus países de origen es insuficiente. Pero si el dinero da de sí, no dudan en huir para llegar a lugares como España en los que "sacar adelante nuestra familia" y poder trabajar. "Yo me siento muy orgulloso de estar aquí y quiero decirles a todos muchas gracias por la ayuda que nos dan a los inmigrantes".

Eulalia Tejido es Hija de la Caridad y trabajadora social de la Casa de Acogida donde acuden estos migrantes. Asegura que casos como el de José Alexander son muy habituales. Recuerda que es una de las tareas que ha encargado el Papa Francisco y relata que para ellas esto no es "ninguna novedad" porque "es uno de los principios" de su congregación, el servir a todos los pobres sin distinción para darles una mejor calidad de vida.

Este domingo se celebra la Jornada Mundial de las Migraciones. Personas que vienen en busca de un futuro mejor y que quieren alcanzar un estatus de "protegido internacional" que se demora por la falta de recursos de la policía y por los trámites burocráticos que son más difíciles de realizar para las personas migrantes con menos recursos. Eulalia afirma no debemos dejar de tenderles nuestra mano, sea cual sea su origen y nivel económico. No se trata igual a todos los inmigrantes. "¿Qué pasa con los extranjeros? Pues que no a todos los extranjeros excluimos, porque los que vienen con dinero les acogemos", denuncia Eulalia, poniendo sobre la mesa una realidad muy importante.

En lo que va de año han pasado por Caritas Burgos 8210 personas y, de ellas, 342 personas eran solicitantes de protección internacional (179 hombres y 167 mujeres). Y en la Casa de Acogida San Vicente de Paúl, en lo que llevamos de 2019, ha habido 23 internos, con una media de 6 meses de estancia. Un número que aumenta para los que hacen uso del comedor, que son tanto inmigrantes como personas sin hogar, con una media de 165 personas al mes, unos 55 de media diarios.

La preocupación para Hilda Vizarro, delegada diocesana de pastoral de migraciones, está en que el 90% de la gente que pide esa protección internacional se les niega por lo difícil que es acreditar dicha necesidad y es posible, afirma, que esa gente se quede en la calle después de cumplir su etapa en la Casa de Acogida. Colombianos y Venezolanos son las personas que más ha aumentado el número de migrantes.

Este sábado se adelantarán a la celebración de la Jornada Mundial de las Migraciones de este domingo, con la realización en la Residencia de las Jesuitas del IV Encuentro de Naciones. Será a las 17:30 horas en la calle molinillo, 3. Una forma de intercambiar experiencias y felicitarse por llegar a nuestro país y poder tener las mismas oportunidades que el resto de seres humanos que viven en paz.