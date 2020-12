La Guardia Civil investiga a una persona por simulación de delito

La Guardia Civil ha investigado a R.S.J.L. (46) como PRESUNTA autora de un delito de simulación de delito por denuncia falsa. Los hechos ocurrieron en un municipio de La Ribera y fueron conocidos por la Guardia Civil en enero del presente año, tras la denuncia de una mujer que afirmaba haber sido víctima de dos operaciones bancarias fraudulentas, sin su conocimiento y autorización.

La misma relataba que en diciembre de 2019 observó un movimiento con su tarjeta bancaria que ella no había realizado, en la cual le había sido detraída la cantidad de 39’99 euros. La misma operación dolosa se repitió un mes más tarde, en enero del presente año; también coincidía la misma cuantía económica descontada.

La investigación resultó complicada desde sus inicios y no arrojó los resultados esperados, ya que las con las primeras pesquisas no se obtuvieron datos que facilitaran el destino final del dinero. No obstante los investigadores ahondaron en las indagaciones, conociéndose que en esas mismas fechas, la denunciante había contratado un servicio en la web para localizar un terminal móvil que había extraviado un familiar.

Los agentes comprobaron que ella facilitó sus propios datos al darse de alta en la página y que las cantidades denunciadas como sustraídas correspondían realmente con el importe estipulado por la empresa como pago del citado servicio. Para recuperar el dinero demandado decidió presentar denuncia, pese a conocer que lo hacía falsamente, como paso obligatorio para cobrar la indemnización del seguro de la entidad bancaria.

La Guardia Civil ha destapado que todo era una estafa por lo que R.S.J.L. ha sido investigada como presunta autora de un delito de simulación de delito, instruyéndose diligencias que han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Aranda de Duero.

Denunciar falsamente puede tener sus consecuencias

Ningún ilícito cometido a través de la web o en el que se pretende obtener una indemnización del seguro, encubrir negligencias o descuidos, del orden de las estafas, timos o ventas fraudulentas, queda impune, a pesar de lo que equivocadamente piensa el autor/es enmascarado bajo el supuesto y falso anonimato que proporciona Internet, ya que existe lo que se denomina la “huella digital”.

Denunciar falsamente hechos que no han ocurrido conlleva consecuencias penales para la que se contemplan sanciones de hasta 6.000 euros y pena de prisión de hasta tres años, además de generar antecedentes procesales que pueden limitar durante años el acceso a un puesto de trabajo en la administración pública.

Alertar con avisos inventados o falsos, detrayendo por tanto a las Patrullas de sus cometidos asignados, pueden tener además graves consecuencias como por ejemplo por alteración del orden público u obstruir la rápida y eficaz resolución de un incidente real acaecido.