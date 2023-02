El futuro de Castilla y León pasa por la industria digital, según las recomendaciones del CES

“La industria siempre ha sido un elemento central de la economía de Castilla y León, pero tiene que crecer en peso en el PIB de la comunidad y en nuestro informe hacemos recomendaciones al respecto”, ha afirmado hoy en la Universidad de Burgos Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, en la presentación del seminario dedicado al sector industrial, en el que se han analizado los datos y recomendaciones que, sobre esta materia, contiene el Informe anual del CES 2021.





En opinión de Cabero, “no es sólo un tema cuantitativo, de más industria, si no también cualitativo. Se tiene que consolidar la industria 4.0, se está trabajando mucho en la Universidad de Burgos en esta materia, y tiene no sólo que explorarse si no desarrollarse la auténtica digitalización de la industria, basada en el internet de las cosas y la computación cognitiva como bases de un nuevo concepto industrial. Nuestra comunidad tiene en ello una buena ocasión para situarse, aprovechando nuestras potencialidades en este campo”.





Una opinión compartida por el rector Pérez Mateos, quien además de agradecer la implicación del Consejo Económico y Social con el sistema universitario regional y la participación de numerosos miembros de la UBU en la elaboración de su informe anual, defendió que “la universidad tiene muchas cosas que aportar a la economía de Castilla y León. No hay que olvidar que casi el 80% de la producción investigadora española se hace en las universidades, así como por el desarrollo que estamos realizando en programas de aprovechamiento de los fondos europeos de recuperación, los procesos de digitalización y los programas de transición energética”.





Igualmente, el rector de la UBU destacó que el informe elaborado por el CES no sólo recoge con profusión todos los datos necesarios para describir la realidad socio económica de la Comunidad, si no que “además y lo que es más relevante, contiene un análisis, una reflexión y propuestas concretas, que no son fáciles de hacer en estos tiempos cambiantes, en los que la recuperación de los efectos de la pandemia se ha visto muy afectada por la cruel, injusta y terrible invasión a Ucrania, por los problemas de logística y desabastecimiento, por la crisis de los semiconductores, por la falta de materias primas y por otras circunstancias, que se reflejan muy bien este informe”.





El presidente del Cescyl, quien puso énfasis al recordar que el informe de este Consejo cuenta con el consenso de todas las fuerzas sociales de la región y que además, incorpora hasta 696 recomendaciones en su última edición de 2021, aseguró que la “Universidad de Burgos es el lugar idóneo” para realizar el seminario dedicado a la industria de la región “por el excepcional trabajo que esta institución está desarrollando tanto en el ámbito de la investigación y la innovación, como en el formativo, en especial con el desarrollo de titulaciones con mención dual”.

El seminario “Situación económica y social de Castilla y León: industria” ha contado también con la participación del profesor José Luis Rojo García, coordinador general de seminario y catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid; del vicerrector de Relaciones con la Empresa y Resiliencia de la Universidad de Burgos; de José Luis Hernández Sánchez, presidente del Centro de Servicios Avanzados; de Ana Irene Solas López, HR Talent & Leadership de Grupo Antolín, y de Carole Tonello Samson, directora general de Desarrollo de Negocio en Hiperbaric.