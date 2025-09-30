La Feria Burgos Emplea 2025 ofrece más de 600 puestos de trabajo en el Fórum Evolución

El Fórum Evolución de Burgos acoge este martes, 30 de septiembre, una nueva edición de la Feria de Empleo, Innovación y Emprendimiento Burgos Emplea 2025, un encuentro que reúne a 113 empresas e instituciones con el objetivo de acercar a los demandantes de empleo más de 600 puestos de trabajo.

La cita, organizada por la Cámara de Comercio de Burgos, la Junta de Castilla y León y el Servicio Público de Empleo (Ecyl), se prolongará desde las 9:00 hasta las 15:00 horas y mantiene su filosofía de ser un punto de conexión entre talento, empresa y emprendimiento. "Desarrollar habilidades para los jóvenes en búsqueda activa de empleo; generar oportunidades entre oferta y demanda de empleo; y que la empresa tenga lo que necesita y el empleador se autoemplee para poder sacar adelante una pequeña empresa", son los tres propósitos principales del evento que ha desgranado el presidente de la Cámara de Comercio de Burgos, Antonio Miguel Méndez Pozo.

Sectores con más demanda

Entre los perfiles más solicitados en esta edición destacan los de técnico de mantenimiento polivalente, operario de producción y montaje, profesionales de la construcción, carretilleros, personal de limpieza, administrativos, atención al cliente, mecánicos de automoción, programadores y desarrolladores informáticos, entre otros.

Ricardo Ordóñez IV Feria de Empleo, Innovación y Emprendimiento ‘Burgos Emplea 2025’

El año pasado la feria permitió formalizar más de 200 contratos de trabajo, una cifra que los organizadores esperan superar en 2025. Por eso, esta cita ha captado la atención de muchos interesados, principalmente "por el boca a boca", ha contado en COPE, Jorge García, uno de los jóvenes que esperaba junto a una de las mesas.

"Es una sorpresa agradable porque teníamos pensamiento de no saber que afluencia iba a haber. Pero está habiendo bastante y nos estamos encontrando con perfiles que son de utilidad", cuenta Fernando Segura, el responsable de Recursos Humanos de Grupo Nido Capital, una empresa de Aranda de Duero del ámbito inmobiliario y de la construcción.

Asesoramiento a empresas y autónomos

Además de ser un espacio de contacto directo entre empleadores y candidatos, el Ecyl ha reforzado este año su papel de acompañamiento a las empresas, en un momento en el que muchas reconocen tener dificultades para cubrir determinados perfiles.

Ricardo Ordóñez IV Feria de Empleo, Innovación y Emprendimiento ‘Burgos Emplea 2025’

La directora provincial del Ecyl, Nieves Muriel, ha explicado que la Feria servirá también para asesorar a empresarios y autónomos en materias como intermediación laboral, modalidades de contratación, beneficios e incentivos. Asimismo, se celebrará un taller de empleo impartido por técnicos del organismo para ofrecer orientación práctica sobre contratación y formación. Un escaparate para el emprendimiento

Junto a la vertiente laboral, la Feria Burgos Emplea 2025 apuesta por dar visibilidad al emprendimiento y al trabajo autónomo, con el fin de dinamizar el comercio y la industria de la provincia.

Ricardo Ordóñez IV Feria de Empleo, Innovación y Emprendimiento ‘Burgos Emplea 2025’

La jornada se desarrolla en la segunda planta del Fórum Evolución, donde los asistentes pueden localizar en un catálogo la ubicación de cada empresa participante y dirigirse al sector de su interés.