La FEC denuncia el "castigo" al que se somete a Burgos desde la Junta con sus "medidas de antelación"

La Federación de Comercio de Burgos (FEC) denuncia el "castigo" al que se somete a Burgos por parte de la Junta de Castilla y León con las nuevas medidas para prevenir y "anticipar" la expansión de los contagios. A través de un comunicado se suman y comparten el "malestar" de los gimnasios y centros deportivos, del comercio local y de la hostelería ante la decisión de la Administración regional.

"Como ciudadanos responsables y solidarios, en su día asumimos los cierres y restricciones debido a los datos e indicadores sanitarios que la ciudad arrojaba", recuerdan en el escrito, señalando que fueron "pacientes" ante la "competencia desleal" que sufrieron los gimnasios y centros deportivos frente a las instalaciones deportivas municipales que inicialmente se mantuvieron abiertas.

Asimismo recuerdan que en el anterior cierre denunciaron ante la Junta la venta de productos no esenciales en plena campaña navideña por parte de las grandes superficies, mientras el comercio local de las galerías comerciales "veía como sus clientes salían cargados de juguetes de los hiper y ellos se encontraban obligados a mantener la persiana bajada".

A todo esto, continúan reivindicando la "complicada situación" de los comercios proveedores de hostelería y de sectores afectados que, debido a las pérdidas acumuladas del pasado año junto con estas nuevos cierres intermitentes, se encuentran en un "estado crítico", muchos de ellos abocados a un inminente cierre.

Por ello, desde FEC Burgos aseguran que les parece "inverosímil el agravio que se mantiene con Burgos desde la Junta", y afirman no entender que "no se apueste por Castilla y León buscando el equilibrio entre la prevención sanitaria y el mantenimiento de la actividad económica para no tener que elegir entre comer o enfermar".

"La responsabilidad a la que se apela de forma continuada por parte de los representantes políticos deben de suminístrasela ellos mismos como vacuna para evitar la profunda crisis económica a la que nos están dirigiendo", aseveran. Por ello piden a los gobernantes "sensatez, coherencia y responsabilidad" antes de que sea demasiado tarde.