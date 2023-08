Descubren en la comarca de Odra-Pisuerga (Burgos) un criadero ilegal de perros bulldog inglés

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil ha inspeccionado un criadero de perros, ubicado en la comarca burgalesa de Odra-Pisuerga, y ha denunciado a sus propietarios por diversas infracciones a la normativa legal vigente.





Los criadores carecían de núcleo zoológico y de licencia ambiental. No presentaron las cartillas de los canes, que no estaban censados en la localidad, por lo que no se ha podido comprobar que los animales se hayan sometido a tratamientos sanitarios obligatorios: vacuna antirrábica y desparasitación equinocócica.









Left4:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En la inspección de las instalaciones, los guardias civiles observaron un total 39 perros, 36 de los cuales eran de la raza bulldog inglés. 15 estaban metidos en jaulas de 100 cm de ancho y 50 cm de alto, y el resto sueltos por las instalaciones careciendo de luz solar, y conviviendo con numerosos enseres con los que se podrían lastimar. Dos de los animales presentaban diversas heridas.





Había dos camadas de cachorros de bulldog inglés que se encontraban en una habitación sin ventilación y con excesivo calor, para unos especímenes que contaban con catorce semanas de vida. Todos ellos carecían de microchip identificador.

Left5:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





La Guardia Civil pone a su disposición el número de teléfono 062 o si lo prefiere también el servicio de alertas app alertcops; cualquier información que desee facilitar o colaboración en el ámbito de la seguridad ciudadana, vial, del Patrimonio o medio ambiental es tratada de manera discreta y anónima.