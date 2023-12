La contratación de médicos sin especialidad de Familia condiciona la sanidad en Burgos

Castilla y León es la sexta comunidad autónoma con mayor número de médicos, alcanzamos los 676 por cada 100.000 habitantes, mientras que la media nacional se sitúa en 611 según los datos publicados por el INE en la Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados correspondientes al pasado año. En total, la Comunidad cuenta con 16.000 médicos colegiados en activo, de los que 8.400 son mujeres y 7.600 son hombres. Por provincias, Valladolid se sitúa a la cabeza con 3.900 facultativos, seguida de Salamanca y León. Burgos ocupa la cuarta posición con 2.211.

La saturación de la Atención Primaria ha llevado a la Consejería de Sanidad a contratar a 325 facultativos sin el MIR por la falta de médicos.

En Burgos, según datos de la plataforma por la Sanidad pública de Burgos hay ahora 64 personas en esta situación, mayoritariamente en el medio rural, en los PAC y en Aranda y Miranda. Aseguran que no es una cuestión de “documentos” lo que está en juego, sino que denuncian que los médicos sin título de especialista no pueden acreditar los conocimientos y habilidades que se deben exigir para hacerse cargo de la salud de miles de ciudadanos. Estos pierden calidad asistencial y seguridad en un riesgo importante. El portavoz de la plataforma por la sanidad pública de Burgos, Juan Antonio Ayllón, señala que "la atención primaria hay que relanzarla con un plan ambicioso consensuado a medio, largo y corto plazo".

La atención Primaria en la Comunidad, dicen, está "obsoleta en financiación, recursos y organización" y no se vé ningún movimiento serio para abordarla. Ayllón es claro: "La atención primaria es la solución estratégica para organizar el sistema sanitario de cualquier país. Es la que más calidad produce y a menor coste".

Los propios profesionales sanitarios no entienden que se haga un contrato a médicos sin la especialidad de Familia, algo que dicen es de "dudosa legalidad". "La cuestión es que el deterioro de la atención primaria la está haciendo perder prestigio social y los contratos que se le están ofreciendo a la gente, aunque han mejorado un poco gracias a la presión tremenda, siguen siendo impresentables", apunta Ayllón.

Denuncian que el Sistema Público va mermándose y las listas de espera siguen con números inasumibles para sufrimiento de pacientes y familiares.

La plataforma por la Sanidad pública cree que se pone en riesgo la accesibilidad de todos al sistema y se empeora la calidad. Este jueves, convocan una charla en Burgos para repasar esta situación.

Juan Antonio Ayllón también confiesa que las próximas generaciones, preparadas para ejercer como médicos de familia, se ven afectadas con esta situación. La contratación de médicos en Castilla y León sin la especialidad hace que muchos especialistas se vean atraídos por contratos de otras Comunidades Autónomas y con ello Castilla y León pierda calidad en este sector.

El portavoz de la plataforma cree que si no se toman soluciones a este problema, Castilla y León será la comunidad menos atractiva para aquellos jóvenes médicos que terminan su carrera.

Problemas en el transporte sanitario

El Sindicato de Profesionales del Transporte y Emergencias Sanitarias ha detectado más de 30 incumplimientos en el contrato del transporte sanitario en Burgos en materia de recursos materiales, humanos y riesgos laborales. Denuncian que no existe un protocolo de desinfección, que en varias ocasiones las ambulancias de Emergencias no han contado con el personal necesario por falta de previsión de la Empresa y que no han abonado la paga extraordinaria a las personas trabajadoras, con la excusa de que la Administración no les ha pagado.

Por todo ello, desde el Sindicato SP-TES ha remitido un escrito a la Gerencia Regional de Salud y a la Gerencia de Emergencias de Castilla y León con todos los incumplimientos detectados y le insta a que comience de inmediato a monitorizar a las Empresas de Castilla y León para que cumplan con lo contratado, aunque temen que exista una permisividad desde la Administración por los problemas que la Gerencia de Emergencias está arrastrando por la falta de facultativos como denuncian por lo ocurrido el sábado, donde un médico de Ambulancias Rodrigo (del grupo HTG) tuvo que cubrir una de las UME de dicha Gerencia.