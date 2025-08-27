Los centros cívicos de Burgos ofrecen más de 13.000 plazas para las actividades de infancia, familia, adultos y tercera edad

Poco a poco vamos descontando los días para el final del mes de agosto. Y claro, eso trae consigo la vuelta a la rutina. Se acerca septiembre de manera irremediable y hay que ir empezando a pensar en la vuelta al cole, el regreso al trabajo y a las actividades cotidianas de nuestra vida.

Y en eso está pensando ya el Ayuntamiento de Burgos que ha presentado el nuevo curso de actividades en los centros cívicos de la capital. Regresa un programa muy muy demandado por los burgaleses. Tanto es así que serán más de 13.000 las plazas que oferta el consistorio para el nuevo curso, con centenares de propuestas culturales, formativas, deportivas y de convivencia.

📌 El Ayuntamiento ofrece casi 13.500 plazas para casi un millar de actividades socioculturales, de salud y de idiomas para adultos, infancia y adolescencia en los ocho centros cívicos de octubre de 2025 a enero de 2026. El plazo de inscripción será del 1 al 12 de septiembre. pic.twitter.com/zOBQTwrdg2 — Ayuntamiento de Burgos (@Aytoburgos) August 26, 2025

Estos espacios municipales se convierten durante todo el año en el corazón de la participación ciudadana en nuestra ciudad. Desde la infancia hasta la tercera edad. "______", ha explicado el concejal de Juventud del Ayuntamiento de Burgos, Carlos Niño.

actividades dirigidas a todos los públicos

Para la tercera edad y adultos se van a realizan un total de 763 actividades, de temporalidad cuatrimestral y en algunos casos anual, de ellas, de envejecimiento activo son 33 actividades; de escuela de salud, 51 actividades; en nuevas tecnologías se han ofertado 99; en idiomas, 33 y 105 de aprendizaje a lo largo de toda la vida y fomento de la inquietud cultural.

De este tipo, ha señalado, son aquellas que cada año presentan diversas propuestas culturales relacionadas con la historia del arte, grandes compositores viajando por el mundo, teatro, coro, botánica, club de lectura, etc. Otras 38 actividades son de fomento de la convivencia, caminatas, cafés literarios o desayunos de actualidad, tardes de cine y para infancia y familias se realizan un total de 178 actividades.

Además, las ludotecas municipales continúan con turnos de juego infantil y en familia, así como el programa de préstamo de juguetes.

13.439 plazas se ofrecen en los centros cívicos

En cuanto a las plazas, se han establecido 8.649 cuatrimestrales para adultos, 1.554 anuales también para adultos y 3.146 para infancia, alcanzando el total de 13.439.

El plazo de inscripción se abrirá del 1 al 12 de septiembre, el sorteo de plazas tendrá lugar el día 15 y la publicación de las listas será el 17 de septiembre. La adjudicación de plazas libres se realizará a partir del 19 de septiembre y el inicio de las actividades está previsto para el 1 de octubre.