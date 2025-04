21 años después, los atentados del 11 de marzo en Atocha siguen presentes en la memoria de todos. Julia Moral, natural de Milagros, fue la única víctima mortal burgalesa. Tenía 53 años. En total, 192 personas perdieron la vida y de ellos 9 castellanoleoneses.

Para que su recuerdo sigue manteniéndose vivo en la memoria de todos, el Instituto Cardenal López de Mendoza de Burgos acoge la exposición “Memoria de dolor y solidaridad”, organizada por la Fundación Víctimas del Terrorismo.

la exposición recoge el dolor de la tragedia y la solidaridad del pueblo

La muestra abrió sus puertas el pasado 28 de marzo y recoge 67 fotografías impactantes seleccionadas entre más de 20.000 imágenes del archivo de la Agencia EFE. Todas ellas retratan el horror vivido aquel 11 de marzo de 2004 en Madrid, en el peor atentado de la historia de Europa.

Burgos acoge una exposición en homenaje a las víctimas de los atentados del 11-M

El valor de esta exposición aumenta teniendo en cuenta que se está desarrollando en un instituto. Todos esos jóvenes no habían nacido cuando tuvieron lugar los atentados. "Que mejor sitio para realizar una exposición que verse sobre víctimas de terrorismo, que hacerlo en un instituto de educación secundaria, por la importancia que tiene, ya no solo de cara a los ciudadanos que quieran visitar la muestra, sino también a los alumnos y profesores de instituto que podrán así comprender esta lacra", ha explicado el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, que ha visitado esta mañana la muestra.

El mensaje está claro: educar en valores, en memoria, y sobre todo, en rechazo total al terrorismo. Eso sí, en la exposición no solo se habla de dolor. También hay sitio para la solidaridad que floreció en medio del caos: médicos, policías, bomberos, psicólogos, taxistas, ciudadanos de a pie… todos arrimando el hombro para ayudar, para consolar y para salvar.

las víctimas siguen reclamando "no ser olvidadas"

21 años después, las familias y los heridos siguen reclamando no ser olvidados y que no se altere el relato. "Que nunca se encuentre una justificación para este tipo de atentado, que no nos olvidemos de ello, tratarles con la honorabilidad que requiere su posición de haber sido víctima. No es normal que se puedan admitir actos de exaltación de aquellos que cometen actos terroristas. Y por último, piden justicia: que toda persona que haya participado en un atentado se le aplique la ley con todas sus consecuencias", explica González Gago.

La exposición va a seguir abierta durante esta semana, hasta el viernes 11 de abril. Tiene un horario ininterrumpido de 10.00 a 19.00 horas. Una muestra itinerante que ya ha recorrido varias ciudades, entre ellas Madrid y Alcalá de Henares, Vitoria, Azuqueca de Henares (Guadalajara), Haro (La Rioja) y Badajoz.

González Gago también ha recordado que Castilla y León cuenta con su propia ley de apoyo a las víctimas del terrorismo, en vigor desde 2017. Una norma que va más allá del homenaje simbólico y que ofrece ayudas concretas en vivienda, empleo, salud y educación.