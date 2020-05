El Ayuntamiento de Burgos habilita el reparto de 15.000 mascarillas a las personas con dificultades económicas

El Ayuntamiento de Burgos ha adquirido 15.000 mascarillas que pone a disposición de las personas que no cuenten con medios económicos para adquirirlas. Las personas destinatarias serán preferentemente aquellas que ya han necesitado percibir algún tipo de ayuda por los Servicios Sociales como aquellos perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía, de ayudas de Urgencia Social, de becas de comedor o de pensiones no contributivas. No obstante de forma extraordinaria, los servicios sociales municipales valorarán otros criterios en función de las necesidades del solicitante, según precisaron hoy fuentes municipales.

Desde mañana jueves, 21 de mayo, será obligatorio el uso de la mascarilla en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros, según lo establecido por la Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

A los efectos de lo dispuesto en esta orden, se entenderá cumplida la obligación a la que ser la obligación mediante el uso de cualquier tipo de mascarilla, preferentemente higiénicas y quirúrgicas que cubra nariz y boca. Desde que comenzara la pandemia hasta la fecha, el Ayuntamiento ya ha repartido 32.000 mascarillas entre los usuarios del transporte colectivo de viajeros, entre colectivos sociales, personas en situación de vulnerabilidad.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que el criterio establecido por el Gobierno de España para la distribución de mascarillas entre la población en general, es a través de las farmacias y parafarmacias, donde se podrá adquirir la unidad de mascarillas a un precio máximo de 0,96 euros. El Ayuntamiento irá proveyéndose de mascarillas para este fin de manera progresiva en función del stock que vaya manteniendo cada quince días.