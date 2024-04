El agua de grifo de 39 localidades de Burgos no es apta para el consumo

Un estudio realizado por el grupo de Polímeros de la Universidad de Burgos (UBU) ha revelado que el agua de grifo de 39 localidades burgalesas no es apta para el consumo debido a sus altos niveles de nitratos. Este hallazgo, obtenido a través de un proyecto de ciencia ciudadana que analizó más de 300 muestras de agua, representa un riesgo para la salud de más de 53.000 personas en la provincia.

Entre enero y abril de 2024, se analizaron las muestras de agua de 146 municipios de Burgos y sus alrededores. Los resultados indicaron que el 27% de las muestras sobrepasaban los límites de nitratos establecidos por el Real Decreto 3/2023, que fija una concentración máxima de 50 miligramos por litro para estos compuestos químicos.

¿Beberías agua con exceso de nitratos? El peligro al que se enfrentan varios pueblos de Burgos Más de un 25% de las localidades analizadas por la Universidad de Burgos sobrepasan los niveles máximos de nitratos que estipulan la OMS y la legislación española Dani BlánquezBurgos 22 mar 2024 - 13:05

Los nitratos son contaminantes difíciles de detectar en el agua, ya que no alteran su color, olor ni sabor. A pesar de esto, su presencia en niveles elevados puede ser perjudicial para la salud. Además del agua de grifo, también se analizaron muestras de fuentes y otros orígenes. De las 83 fuentes estudiadas, el 41% presentaba niveles de nitratos por encima de lo permitido, mientras que el 43% de las muestras de otros orígenes superaban los límites establecidos. Más preocupante aún es que más de una quincena de las muestras mostraban niveles superiores a 100 miligramos por litro.

Los resultados han sido comunicados a las personas que proporcionaron las muestras y a los ayuntamientos de las localidades afectadas. “Aunque algunas administraciones ya estaban al tanto de la situación, en muchas localidades los residentes seguían consumiendo agua del grifo sin saber que no era apta para el consumo”, señaló el doctor Saúl Vallejos, director del grupo de Polímeros de la UBU. “Otros optaban por fuentes naturales, creyendo que el agua era de mejor calidad, sin percatarse de que los niveles de nitratos eran aún más altos en ellas”.

Los nitratos pueden tener efectos tóxicos a corto plazo, especialmente en lactantes y mujeres embarazadas, causando una enfermedad conocida como metahemoglobinemia. A largo plazo, diversos estudios han sugerido que la exposición a niveles elevados de nitratos podría aumentar el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal y de próstata.

Ante esta situación, los investigadores han recomendado evitar el consumo de las aguas afectadas y han instado a las autoridades competentes a realizar contraanálisis para verificar los resultados, informar a la población y tomar las medidas necesarias para abordar este problema de salud pública.

Left4:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Además, el grupo de Polímeros ha puesto a disposición pública todos los resultados del estudio en el Repositorio Institucional de la Universidad de Burgos (RIUBU), acompañados de un comunicado oficial que explica el proceso del proyecto y los análisis realizados. Es el siguiente:

Comunicado oficial del grupo de Polímeros

de la Universidad de Burgos

Left5:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Resultados de la iniciativa de ciencia ciudadana para el control del nivel de nitratos en agua de consumo

Desde finales de enero hasta mediados de abril de 2024, el Grupo de Polímeros de la Universidad de Burgos ha llevado a cabo una iniciativa de ciencia ciudadana como parte del proyecto "POLÍMEROS INTELIGENTES: APLICACIÓN EN SEGURIDAD Y CONTROL ALIMENTARIO Y BIOMÉDICO, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y BIORREMEDIACIÓN" (Referencia BU025P23), financiado a través de la convocatoria de subvenciones del programa de apoyo a proyectos de investigación en ciencia aplicada de la Junta de Castilla y León.

Esta iniciativa ha implicado la participación activa de los ciudadanos en el proceso de investigación, centrándose principalmente en el muestreo o toma de muestras. Aquellos ciudadanos interesados han contribuido enviando muestras de agua, tanto de los grifos de sus hogares como de fuentes públicas, manantiales, pozos y ríos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En total, se han analizado 146 muestras de agua de grifo procedentes de diferentes pueblos/ciudades, 83 muestras de fuentes y 30 muestras con otro tipo de orígenes. Todos los datos recopilados están disponibles en el Repositorio Institucional de la Universidad de Burgos.

Procedimiento de toma y envío de muestras

La toma de muestras fue llevada a cabo por la ciudadanía, siguiendo el siguiente protocolo. Cada muestra fue recogida en una botella de plástico o cristal previamente enjuagada con el agua a analizar. Es importante destacar que las muestras debían estar libres de sedimentos y otros contaminantes, y las botellas no podían contener ningún residuo. Las muestran que no cumplieron con estos mínimos no han sido incluidas en el estudio.

Posteriormente, los ciudadanos entregaron las muestras en la conserjería de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Burgos, identificando cada una con el nombre del pueblo de origen y el tipo de muestra (grifo, fuente, etc.).

Análisis del contenido en nitratos. Parte 1: Análisis cualitativo

Dada la amplia variabilidad en las concentraciones de nitratos entre las muestras, se llevó a cabo un análisis cualitativo inicial mediante tiras reactivas para nitratos de la marca MQuant®, Supelco®. Este primer análisis cualitativo nos permitió determinar si las muestras podían ser analizadas directamente, como se detallará en la siguiente sección, o si requerían dilución debido a una alta concentración de nitratos.

Análisis del contenido en nitratos. Parte 2: Análisis cuantitativo

Para llevar a cabo el análisis cuantitativo, hemos utilizado la técnica de espectrofotometría de ultravioleta visible, siguiendo el método publicado en el libro "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" (ISBN: 9780875532875). Este método está específicamente diseñado para el análisis de nitratos en agua tratada, aunque puede aplicarse a agua no tratada siempre y cuando ésta sea limpia y no presente un dato de absorbancia significativo a 275 nm. Es importante destacar que la concentración de nitratos puede verse afectada por la presencia de carbonatos (cal) en la muestra, por lo que todas las muestras fueron tratadas con ácido clorhídrico para eliminar la interferencia del anión carbonato, conforme al método mencionado anteriormente.

Cada muestra recibida fue analizada por triplicado, y los resultados publicados reflejan la concentración de nitratos en mg/L, así como el error estándar asociado a la medida.

Comunicación de los resultados

Una vez realizados los ensayos, los resultados fueron comunicados por correo electrónico a las personas voluntarias que enviaron las muestras, así como a los diferentes ayuntamientos, manteniendo siempre el anonimato de la persona voluntaria.

Una vez concluido el estudio, el conjunto de datos ha sido publicado en el Repositorio Institucional de la Universidad de Burgos (http://doi.org/10.36443/10259/8959).

Como institución pública, nuestra universidad tiene la responsabilidad de divulgar estos resultados de manera transparente y accesible al público. Consideramos que, al hacerlo, cumplimos con nuestro compromiso de promover la ciencia abierta (Open Science) y también con nuestro compromiso social, moral y ético.

Interpretación de los resultados

La interpretación de los resultados revela que algunas muestras de agua analizadas superan el límite máximo de nitratos permitido para consumo humano, establecido en 50 mg/L según el Real Decreto 3/2023. Es importante destacar que cualquier muestra que exceda este límite no es apta para el consumo humano (Artículo 6 de dicho Real Decreto). En la tabla de datos publicada en el Repositorio Institucional de la Universidad de Burgos, estos datos aparecen marcados en color rojo (http://doi.org/10.36443/10259/8959). Este proyecto involucra de forma directa a la ciudadanía, por lo que se recomienda realizar contranálisis para verificar los resultados.

Las muestras de fuentes naturales, ríos, manantiales, pozos, etc., es decir, las denominadas “aguas de captación” según el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, no están afectadas por los Artículos que se describen en el Capítulo II, “Características del agua de consumo y su control”. Sin embargo, y dada la costumbre en muchas poblaciones a coger agua de estas fuentes para beber o cocinar, se ha creído conveniente analizarlas siguiendo el procedimiento descrito en la sección “Parte 2: Análisis cuantitativo” de este comunicado.

Perspectivas de futuro

Los resultados y las muestras de este estudio serán de gran ayuda para desarrollar materiales poliméricos que permitan extraer los nitratos del agua de consumo humano, y que además sean fácilmente utilizables por personal no especializado en el entorno doméstico. Estos materiales se están desarrollando en el marco del “Proyecto Planes complementarios de I+D+i, Materiales Avanzados-Universidad de Burgos-Polímeros”.





Este proyecto de investigación se enmarca en una iniciativa más amplia para desarrollar materiales poliméricos que permitan extraer los nitratos del agua de consumo humano de manera sencilla y práctica. Con ello, se busca garantizar que el agua que llega a nuestros hogares sea segura para el consumo, protegiendo así la salud y el bienestar de toda la comunidad.