¿Sabías que la huelga más larga de la historia de España tuvo lugar en Burgos? Se conoce como “El Fuenteovejuna de la democracia” y este mes de abril se cumplen 45 años desde su inició, que se prolongó durante 290 días.

9 meses y medio de huelga ininterrumpida estuvieron los trabajadores de Crimidesa, una empresa minera de sulfato de sodio ubicada en Cerezo de Río Tirón.

los motivos que desencadenaron la huelga

La huelga la desencadenó una petición de los trabajadores de aumento salarial y algunas mejoras sociales, como incorporar a convenio a los técnicos y a los encargados. La empresa no estaba de acuerdo y eso desencadenó un parón que se fue extendiendo hasta convertirse en el más grande de la historia de España. Además, todo el pueblo de Cerezo de Río Tirón se volcó con la causa, porque una buena parte de sus vecinos vivían de la mina.

45 años de la huelga más larga de la historia de España: "El Fuenteovejuna de la democracia"

Manuel González es un periodista burgalés que ha escrito un libro en el que documenta toda esta historia. Este sábado 19 lo va a presentar en la localidad que se convirtió en protagonista, Cerezo de Río Tirón. "La mina tenía un sistema de producción muy peculiar que exigía, para no estropearse las instalaciones, seguir sacando mineral. Los trabajadores no estaban de acuerdo en que ese mineral se pudiese vender, porque entonces la huelga no tenía sentido. Eso fue lo que originó varios despidos", explica en COPE, Manuel González, que este sábado va a presentar en Cerezo de Río Tirón un libro que rememora este acontecimiento.

un auténtico movimiento social

La huelga de Crimidesa no solo fue un conflicto laboral: se transformó en un auténtico movimiento social en esta localidad, que por aquel entonces, en el año 1980, contaba con unos 1.000 vecinos.

La situación se agravó cuando la Guardia Civil escoltó la salida del mineral, mientras un minero resultaba herido por disparos. Meses antes, un encierro en la mina para impedir el traslado del mineral ya había provocado la emblemática “marcha a pie a Madrid”: "La empresa intentó sacar el mineral. Un grupo de trabajadores encerró al director y a varios encargados en la mina para que no lo sacasen. Tuvo que ir el gobernador civil a mediar para que pudiesen salir", relata González.

El desenlace no cumplió las expectativas de los trabajadores, porque no se llegó a ningún acuerdo: "El balance sería: la empresa perdió probablemente entre más de 200 millones de pesetas de beneficios y los trabajadores, cinco despidos. Ese fue el final de la huelga. Luego se recuperarían cosas, pero los despidos no se recuperaron y los beneficios de la empresa tampoco", recuerda el autor del libro, que lo ha titulado "La huelga más larga".

Quien fuera Secretario General de CCOO y diputado en el Congreso, Marcelino Camacho, lo calificó como "El Fuenteovejuna de la democracia", al ver la célebre marcha a pie hasta Madrid.