El Burgos completó su octavo partido sin recibir un gol y se mantiene imbatido desde el inicio del campeonato tras un choque de fuerzas niveladas y pocas ocasiones, en el que el buen hacer defensivo de ambos conjuntos pudo con las delanteras rivales.



El equipo castellano, más experto, mostró algo más de fútbol que su rival, pero el joven filial del Villarreal, aunque renunció a su fútbol alegre de otros partidos, estuvo bien a la hora de controlar a su rival.





La primera mitad ya estuvo nivelada, lo que supuso un mayor protagonismo del Burgos en su intento de hacer que el partido no se revolucionara.



El equipo castellano era consciente de que un partido con ritmo podría beneficiar al equipo local, por lo que trató de que pasaran pocas cosas a la espera de aprovechar alguna oportunidad ofensiva.

De esta forma, al partido le faltaba dinamismo y ocasiones de gol, pues ninguno de los dos equipos se aproximó a la meta rival, consciente de que un gol en contra podría condicionar mucho el resto del encuentro.



Ni unos ni otros fueron capaces de imponer su ley, pero dio la sensación que la igualada sin goles con la que se llegó al descanso se ajustaba más a los intereses del equipo burgalés que a los del filial del Villarreal.

En los instantes finales del primer periodo, el Burgos tuvo más el balón y obligó al Villarreal B a jugar con un ritmo inferior al que hubiera deseado.



El juego fue algo más vivo en el comienzo del segundo periodo, con llegadas más frecuentes ante ambas porterías, aunque ninguna de ellas ofreció claridad de cara a mover el marcador.



Pasada la hora del encuentro, el ritmo del choque volvió a ser el del primer periodo, con las fuerzas parejas y sin que ningún equipo arriesgara más de lo imprescindible, en un partido que volvió a ser muy táctico y sin apenas acciones explosivas.



Definitivamente, el encuentro estaba marcado por la superioridad de las defensas, entre dos equipos centrados en no conceder espacios u oportunidades a su oponente y aunque no descartaron aprovechar alguna llegada esporádica.



Un balón del visitante Gaspar al poste (m.76) fue la primera ocasión clara de gol en todo el encuentro, aunque la jugada fue una acción aislada en el desierto de falta de opciones en ataque de ambos equipos.



Llegó un momento en el que no perder pasó a ser primordial y el choque acabó sin goles y con el meta visitante, José Antonio Caro, con su registró sin recibir gol, ampliado a 720 minutos.



Ficha técnica:

0 - Villarreal B: Gianni, Carreira (Miguel Leal, m.71), Dela, Mbacke, Tasende, Diego Collado (Haissem, m.71), Rodri, Del Moral, Tiago (Ojeda, m.59), Fer Niño y Arana (Ontiveros, m.59).



0 - Burgos: Caro, Borja González (Areso, m.83), Córdoba, Elgezábal, Fran García, Atienza, Raúl Navarro, Artola (Valcarce, m.64), Curro (Mumo, m.83), Bermejo (Juan Hernández, m.88)y Mourad (Gaspar Campos, m.64).



Árbitro: Quintero González (comité andaluz). Amonestó por el Villarreal a Del Moral y por el Burgos a Fran García.



Incidencias: partido disputado en la ciudad deportiva de Miralcamp ante 2.015 espectadores.