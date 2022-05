Undabarrena, el capitán del Burgos CF, se emociona en COPE: "Me tiraría toda la vida jugando aquí"

El capitán del Burgos CF, Eneko Undabarrena, se mostró muy emocionado al finalizar el partido ante el Girona. Punto final a una temporada tan gratificante para la afición blanquinegra como dura para el centrocampista, que ha visto cómo su protagonismo en el once inicial ha quedado relegado a un segundo plano.

El bilbaíno dejó claro que "al final uno quiere jugar y trabaja mucho en la sombra para ello y cuando no tienes oportunidades pues bueno tampoco puedes hacer mucho más. Aprovechar lo que te toca cuándo te toca y ya está. Lo importante siempre, lo he dicho, es el equipo y el objetivo se ha conseguido así que es para estar satisfechos".

La emoción le vino al hacer análisis de lo que puede pasar en el futuro. "Uno quiere jugar, también es cierto que yo tengo contrato y siempre he dicho que aquí estoy muy feliz, estoy en mi casa, siempre lo dije, no ahora que estoy Segunda División, lo dije hace años. Yo me retiraría aquí y me tiraría toda la vida jugando aquí, entonces es un poco más complicado porque habrá que valorar muchas cosas, habrá que hablar y veremos qué pasa", añadió.

Reconoció que, tras muchos años en el Burgos CF, esta quizás ha sido la etapa más dura para él. "Personalmente ha sido la temporada más complicada, siempre he deseado jugar en Segunda División, cuesta mucho llegar hasta aquí y al final después de todo el año y todo lo que pasa y sufre en soledad pues sí, me emociono un poco" apuntó.

Lo más difícil para el capitán ha sido ejercer como tal sin ser protagonista. "Cuando uno no está jugando es muy complicado dentro del vestuario tener una jerarquía, aunque por suerte todos los compañeros me han respetado muchísimo, y es muy complicado también cuando la gente no te ve cada semana jugando que la gente se acuerde de ti. Parece una tontería pero muchas veces la gente tiende a olvidarse y al final pues bueno eso me emociona mucho. Llevo mucho tiempo aquí y me he pasado muchas semanas sin jugar y cada día que salto a calentar o salto 5 minutos pues la gente me muestra mucho cariño y eso la verdad que emociona demasiado", dijo.

En líneas generales afirmó que ha sido una temporada "muy bonita y muy esperada por todos". Incluso se queda "con la sensación de que al final incluso podríamos haber llegado un poquito más lejos en la pelea, pero bueno es lo que hay y hay que estar tremendamente satisfechos con todo el trabajo de todo el año y más viendo el nivel de los equipos de la categoría".