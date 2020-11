El Tizona prescinde de Elorduy y ficha a Lluis Riera

Las cuatro derrotas del Tizona Universidad de Burgos en los cinco partidos disputados hasta el momento han pesado como una losa en el conjunto burgalés, que se ha visto obligado a hacer cambios en la estructura del cuerpo técnico. Cuando los resultados no salen ya se sabe que la pieza más sensible es la del entrenador y esta vez no ha sido una excepción.

En equipo capitalino emitía este fin de semana una nota de prensa para hacer oficial lo que se venía comentando en las últimas horas, el despido de Jorge Elorduy como entrenador del UBU Tizona. El comunicado decía así:

Cierre de etapa de Jorge Elorduy en el Tizona Universidad de Burgos. El técnico bilbaíno cesa como entrenador del equipo después de encajar cuatro derrotas en los primeros cinco partidos de la competición en LEB Oro. Jorge Elorduy llegó el pasado mes de febrero con la meta de ascender de categoría. El club es consciente de que el nivel en LEB Oro es cada vez más alto y prueba de ello han sido los primeros partidos disputados. Cada encuentro es decisivo de cara a la segunda fase de la competición. El Tizona Universidad de Burgos traslada su agradecimiento a la labor que ha desarrollado a Elorduy en estos meses. Desde el club, estamos convencidos de que seguirá cosechando victorias en sus próximos retos profesionales.

Poco después se daba a conocer quién sustituirá a Elorduy como entrenador del UBU Tizona. Lluis Riera. El técnico catalán llega al equipo con el objetivo de mejorar los resultados en LEB Oro, después de un complicado arranque de temporada. La incorporación del entrenador barcelonés supone un impulso necesario para el primer equipo en la nueva categoría. El Tizona Universidad de Burgos pone al frente a un técnico que aportará su experiencia, perspectiva e indudable valor añadido en un momento decisivo. Lluis Riera aterriza en Burgos con una destacada trayectoria. Cuenta con ocho años de experiencia nacional e internacional en equipos como Joventut, Baskonia y Zenit San Petersburgo.