Raúl Navarro, jugador del Burgos CF: "Nuestro objetivo es quedar primeros"

El jugador del Burgos Club de Fútbol Raúl Navarro da por bueno el punto logrado el pasado fin de semana en Zamora "viendo cómo salió el partido", aunque reconoce que "no fue nuestro mejor partido". Ahora todas las vistas están puestas en el encuentro de este sábado en El Plantío contra Unionistas de Salamanca, donde el sevillano confía en "hacer bueno en casa" el punto logrado el domingo.

El centrocampista blanquinegro asegura que al "dejar la portería a cero al final tienes más posibilidades de ganar. Si estamos bien en defensa cuando no estamos bien en ataque es importante".

De cara a las próximas jornadas no se confía. "Aquí cada equipo ese juega muchísimo y nosotros también así que cada fin de semana tenemos que salir a ganar y ese nuestro planteamiento", señala.

Respecto al Unionistas, recalca que "en casa tenemos que sacar los tres puntos sí o sí. Ellos vendrán a ganar, a ponernos las cosas difíciles y tenemos que estar preparados para para hacerles daño como plantea el míster y nosotros tenemos que salir a ganar". "Si ganamos en casa el próximo sábado al final la clasificación está más cerca pero bueno estamos a seis puntos de la Cultural ahora mismo así que no nos podemos relajar ni un momento. Sabemos que la cultu va a fallar muy poco y tenemos que estar a la altura", detalla el jugador.

Navarro, que ha demostrado ser un jugador polivalente allá donde le coloca Calero, asegura que está "a gusto con la confianza en el míster y esperemos continuar así". "Estamos aquí para ayudar al equipo, el míster sabe que yo puedo jugar en varias posiciones y yo encantado", aclara.

También se ha mostrado feliz de jugar junto a Saúl Bejón. "Saúl sabemos el jugador que es y estoy encantado, te lo pone muy fácil cada fin de semana", apunta.

Left4:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

No quiere oír cantos de sirena e insiste en ir "partido a partido" porque "todavía no hemos conseguido nada, nuestro objetivo es intentar sumar los máximos puntos posibles para quedar primeros y a partir de ahí ya veremos". "Quedan 5 partidos, aquí es donde nos jugamos todo y el equipo está concienciado de lo que nos jugamos y tenemos que dar lo mejor de cada uno para conseguir estos objetivos, dice Raúl Navarro, que no se cansa de decir que hay que ir "semana a semana".