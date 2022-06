Pablo Leno reina en el XII Trofeo Cadete CajaViva - Caja Rural mostrando su sensacional estado de forma

El fuerte viento por momentos cambiante de dirección, la doble subida a El Aguilón y la aparición de la lluvia al final de la prueba marcaron el discurrir de la prueba, haciéndose factores importantes de cara a la resolución final al sprint. Desde el banderazo de salida en la Ronda Interior y el paso por el Polígono Industrial de Villalonquéjar los intentos de fuga se vieron mermados por el viento en contra que recibían los ciclistas. Una vez fuera de la capital burgalesa el pelotón circuló agrupado hasta que en la primera aproximación a Mansilla de Burgos se consolidó una escapada con amplia representación de varios equipos. La primera subida a El Aguilón hizo que los segundos de diferencia empezarán a crecer en mayor medida respecto del pelotón principal. El camino por la zona de páramo, con un fuerte viento lateral, y posterior descenso a Marmellar de Abajo jugó a favor de los perseguidores. Tras enlazar la ruta el segundo paso por Pedrosa del Río Úrbel las diferencias se rebajaron y se establecían dos claros grupos que serían los llamados a pelear por la victoria final con una diferencia no muy grande pero que finalmente fue válida para el grupo cabecero. La segunda ascensión a El Aguilón hizo criba en el grupo cabecero reduciendo unidades. Vertiginoso descenso hacia Arroyal y fugaz paso por Quintanadueñas para entrar nuevamente en Burgos por el Polígono Industrial buscando la llegada a meta al sprint, sin completarse intentos de dar la sorpresa en forma de ataque por la vigilancia entre los miembros de la fuga. Fue en esa parte final de la carrera cuando la lluvia hizo su acto de presencia, pasando de algunas pocas gotas que habían salpicado el inicio de la ruta a fuerte chaparrón que caló a participantes y público congregado en la meta de la Avda. de la Independencia. El asfalto mojado, las rotondas a gran velocidad y pendiente descendente y los últimos 300m en ascenso no amedrentaron a la hora de lanzar el sprint que dominó, refrendando las excelentes actuaciones de la temporada, un Pablo Leno que hizo buenos los pronósticos de ser uno de los favoritos a la victoria final en la previa. Por su parte, Inés Ibáñez se mostró como la fémina más fuerte a la hora de transitar por las carreteras burgalesas y hacerse con la primera posición en su categoría. Completaron los puestos de honor de las clasificaciones complementarias Diego Melcón (Emico & Erbi-CC Bembibre) como vencedor de la Montaña, el Ekiparte-PromeSal como mejor equipo y Elías Ibáñez como mejor burgalés. Leví Moreno, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Burgos, presidió la entrega de los premios y trofeos, con una concurrida y numerosa presencia de público que no se amedrentó por la lluvia que afortunadamente fue corta y no deslució el fin de fiesta.

El ciclismo en Burgos hace un leve descanso en la semana laboral y se prepara ya para la tarde del próximo sábado en que se desarrollará el XI Trofeo de Escuelas Ciclistas ‘Ciudad de Burgos’ en la Avda. Valencia del Cid (Bulevar del Ferrocarril) y verá como los más pequeños aúnan formación, diversión y competición en pos de sumar puntos para la clasificación de la Copa de Escuelas ruta de la Federación de Ciclismo de Castilla y León. Esta cita completará la XLIX Semana Burgalesa del Ciclismo.