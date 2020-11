Fundación ONCE dona dos sillas de ruedas al Servigest Burgos BSR

Fundación ONCE ha donado dos sillas de ruedas al Servigest Burgos BSR con el objetivo de fomentar la práctica deportiva entre los jóvenes con discapacidad burgaleses. Esta iniciativa se enmarca en el proyecto de fomento del deporte base puesto en marcha por Fundación ONCE y que posibilitará la donación, en esta edición, de 33 sillas a doce escuelas de baloncesto.

El acto de entrega tuvo lugar en la sede de ONCE en Burgos, y contó con la presencia del director de la ONCE en Burgos-Soria, Jesús Blanco Ruiz; del gerente de Servigest Burgos Club BSR, Carlos Alonso Paulino, y del consejero territorial de la ONCE en Burgos-Soria, Ricardo Álvarez Quijano.

Además de la entidad burgalesa, recibirán el material deportivo Basketmi-Abeconsa Ferrol, Club Discasports-Fundación Rudy Fernández, Amivel de Vélez-Málaga, BSR Valladolid, CD Zuzenak de Vitoria-Gasteiz, Club Deportivo Cosa Nuesa, CD Murcia BSR, Club AMEB de Madrid, BSR Vigo, BSR ACE Gran Canaria, y la Escuela BSR de Fundación ONCE.

El baloncesto en silla de ruedas es uno de los principales deportes paralímpicos que se practican en España, donde existe una de las ligas más fuertes de Europa. Durante los pasados Juegos Paralímpicos de Rio de Janeiro de 2016, la selección española obtuvo la medalla de plata, según informaron hoy a través de un comunicado de prensa.

La División de Honor de la Liga Nacional de Baloncesto en Silla de Ruedas está considerada la más potente de Europa y cumple esta temporada su 53 edición. La máxima categoría de este deporte está formada por doce equipos con un total de 126 jugadores, muchos de ellos medallistas en alguna de las competiciones europeas. El buen momento de este deporte también se refleja en el hecho de que España tendrá equipo masculino y femenino en los próximos Juegos Paralímpicos de Tokio, algo que solo había ocurrido en Barcelona’92.

Desde Fundación ONCE se está impulsando el fomento de la actividad deportiva entre la población joven con discapacidad, dando visibilidad a la práctica del baloncesto en silla de ruedas como una de las principales herramientas para lograr la plena inclusión.