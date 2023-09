Curro Sánchez le da la gloria al Burgos CF ante el Eibar desde los once metros

El Burgos CF se llevó este sábado los tres puntos contra el Eibar (1-0) en un partido en el que fue muy superior, ante un equipo que necesitaba ganar pero que se vio superado por un conjunto que mostró una de sus caras más sólidas en lo que va de temporada, con un nuevo gol de Curro que le convierte en pichichi de Segunda.



Una gran segunda parte de los de Jon Pérez Bolo les situó por delante en el marcador, con un tanto de Curro, que convirtió un penalti que supuso la segunda victoria del Burgos en casa.



Ese resultado consolidó los cimientos del equipo como local y dibujó el equilibrio y señas de identidad de un equipo sólido en defensa y con pegada.

Por su parte, el Eibar hizo muchas cosas bien pero fue víctima de su fragilidad de cara a portería, lo que condicionó su confianza.



Tras el gol no supo reaccionar, a lo que se unió que terminó con 10 tras la expulsión de Berrocal.



Empezó con mucho ritmo el partido, con un Burgos que dio los primeros avisos al meta armero, primero por medio de Córdoba, que se encontró con la defensa visitante, y después a través de Grego Sierra, que con un zurdazo desde lejos estuvo a punto de adelantar a su equipo, pero Luca Zidane tocó lo suficiente el balón para que éste se estrellara contra el palo.



Otro palo también intervino en la primera ocasión del Eibar, en este caso el lanzamiento fue de Tejero, uno de los más destacados de una primera parte, en la que los dos equipos se dejaron llevar sin generar especialmente peligro.



Tras el paso por vestuarios, el Eibar mostró una cara más dominadora pero pudo quedarse con diez desde el minuto 55 después de que Berrocal derribara a Ander Martín, tras una pérdida de balón de Yanis Rahmani.



El guardameta volvió a salvar a su equipo, en la siguiente jugada en la que Curro habilitó a Fer Niño que se quedaba solo ante el portero y en el recorte el marsellés le robó el balón de las botas.



Fueron los mejores minutos del Burgos que culminaron con un penalti a favor de los blanquinegros debido a que Christian saltó con el codo por delante y golpeó a Atienza, que tuvo que ser atendido por los médicos. El colegiado no dudó y señaló la pena máxima a favor del Burgos.

Curro no falló y convirtió el penalti, el tercero de esta temporada en su cuenta particular y el cuarto tanto para el máximo goleador del conjunto burgalés.



El Eibar tuvo una ocasión muy clara, en este caso de Troncho de cabeza tras un saque de esquina pero el balón se fue por muy poco, y aunque intentaron mejorar su juego los de Etxeberria, el Burgos no sufrió en el tiempo reglamentario.

Se añadieron 8 minutos más y el Eibar se quedó con 10 con la expulsión por doble amarilla de Berrocal en una entrada fuerte sobre Fer Niño, que frenó en seco la intención de empate de los armeros que no saldrán del descenso una jornada más.



Ficha técnica:

1 - Burgos CF: Caro, Navarro, Córdoba, Grego Sierra, Matos, Dani Ojeda, Atienza (Appin min 69), Mumo (Andy min 79), Ander Martín (Borja González min 79), Fer Niño y Curro (Saveljich min 88).



0 - SD Eibar: Luca, Tejero, Berrocal, Arbilla, Christian (Troncho min 73), Sergio, Matheus, Corpas (Quique González min 66), Aketxe (Unai vencedor min 84), Rahmani (Soriano min 73) y Stoichkov



Goles: 1-0 M.63: Curro (p)



Árbitro: Sánchez López (comité murciano). Amonestó por los locales a Atienza (min 27), Matos (min 48) y por los visitantes Christian (min 61). Expulsó a Berrocal por doble amarilla (min 55 y min 92).



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 5 de la Liga Hypermotion celebrado en el Estadio Municipal de El Plantío ante 8.553 espectadores. Antes del partido se guardó un minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Marruecos.