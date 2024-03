El Comité de Disciplina de la RFEF desestima el recurso del Burgos CF y mantiene la roja a Montiel

Malas noticias para el Burgos CF. Tras examinar las alegaciones y pruebas videográficas presentadas por el club en relación con la expulsión del jugador Joni Montiel, el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol ha desestimado el recurso presentado y ha emitido un comunicado confirmando la decisión inicial del árbitro, por lo que mantienen la roja mostrada al atacante blanquinegro.

El Comité sostiene que, de acuerdo con la normativa federativa, las actas arbitrales gozan de una presunción de veracidad iuris tamtum, que solo puede ser desvirtuada con pruebas concluyentes de un error material manifiesto. Aunque reconocen la validez de la prueba videográfica como medio para desvirtuar el contenido del acta, el Comité concluye que, en este caso, las imágenes no han demostrado de manera clara y patente que el árbitro cometió un error en la descripción de la acción que llevó a la expulsión.

El repetido visionado de las imágenes, dice la Federación, no ha permitido al Comité concluir que la acción que motivó la expulsión no se produjo tal y como la describió el colegiado y, en definitiva, probar el error material manifiesto en el relato arbitral. Lo cierto, por el contrario, es que las imágenes parecen probar, añade el comunicado, que el golpe con el brazo se produjo tal y como el colegiado señaló en el acta. Nada indica tampoco que no fuese capaz de visionar lo ocurrido desde su posición.

?? El profesor manda este mensaje a Montiel, que se perderá el @SDEibar - @Burgos_CF:



?? "Debe servir de aprendizaje. A mi me pasó lo mismo con Fernando Hierro, que me rompió una ceja. No podemos caer en la trampa".



?? Escucha el podcast completo aquí ?? https://t.co/8qdOOFbu0Bpic.twitter.com/3GTBEZpE8W — COPE Burgos (@CopeBurgos) March 6, 2024

En el incidente en cuestión, el jugador fue expulsado en el minuto 80 por "golpear con el brazo a un contrario, con uso de fuerza excesiva, estando el balón en juego, sin estar el balón en disputa", según consta en el acta arbitral. El club alegó que Montiel intentaba zafarse de un jugador rival que lo tenía agarrado por la cintura, pero el Comité no encontró pruebas suficientes para invalidar la decisión del árbitro.

El comunicado también destaca que, en caso de concurrencia de atenuantes, la práctica del Comité es imponer la sanción en su grado mínimo, y la existencia de atenuantes no permitiría una rebaja mayor de la sanción.

En consecuencia, el Comité de Disciplina desestimó las alegaciones del Burgos CF y confirmó las consecuencias disciplinarias descritas en el acta arbitral por lo que se mantiene la roja a Montiel, que se perderá el partido de este domingo en Éibar.