El cara a cara más esperado con el entrenador del Burgos CF: Jon Pérez Bolo se moja ante Luis Sierra

El entrenador del Burgos CF, Jon Pérez Bolo, se ha sentado en los estudios de COPE Burgos, después de meses sin acudir a los medios de comunicación, y ha hecho un repaso pormenorizado de la campaña 2023/24. Ha concedido a 'La Pizarra' casi dos horas de su tiempo para abordar absolutamente todos los asuntos que han marcado la temporada y la actualidad que rodea al club, como las renovaciones de jugadores o el mercado de fichajes.

Bolo responde a todas las preguntas de Raúl González, acompañado por el exjugador de Primera División y entrenador Luis Sierra, para hacer balance sobre su primer año al frente del equipo, sus experiencias pasadas y sus expectativas para el futuro.

Michu, director deportivo del Burgos CF: "Ahora habrá primas por el ascenso a Primera División" Tras 4 meses en silencio, Miguel Pérez concede su primera entrevista a COPE Burgos para repasar esta temporada del equipo blanquinegro y lo que puede suceder la próxima campaña Raúl González Burgos 28 may 2024 - 12:30

Desde su llegada a Burgos hace un año, Bolo ha sido un protagonista constante en los análisis semanales de COPE Burgos. "Yo también tenía ganas de venir", comentó Bolo. "Ha sido un gran año, difícil por todo lo que suponía llegar a Burgos y tener que hacer lo que teníamos que hacer y se me ha pasado muy rápido", añadió.





Bolo compartió aspectos de su vida personal, revelando sus lugares favoritos en Burgos y describiendo su rutina diaria. Su honestidad y naturalidad, características que también puso en valor Luis Sierra, han sido bien recibidas por la afición.

Left4:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Un delantero destacado

La entrevista abordó momentos destacados de su carrera como jugador, incluyendo sus goles contra el Barcelona en el Camp Nou y su título como máximo goleador de la Copa de la UEFA 2000-01. "Recuerdo que fue un año increíble y esa fue la guinda al pastel", apuntó.

Left5:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sobre la temporada actual, Bolo evaluó el desempeño del Burgos CF y su propio trabajo. "Ha sido un año de aprendizaje y crecimiento", dijo. También recalcó que confiaba al 100% en que el equipo iba a lograr jugar el playoff. "Estaba convencido", insistió, aunque reconoció que en el empate contra el Amorebieta en El Plantío perdió la esperanza. "Teníamos una plantilla corta y lo asumimos. Preferimos cantidad que calidad, pero el objetivo principal siempre fue la permanencia, y lo hemos logrado", resumió.

Audio





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La gestión del banquillo, especialmente con jugadores clave como Joni Montiel, también fue discutida. Bolo destacó la importancia de la comunicación y la cohesión en el equipo. "Eres bueno, sí, sabes lo que te voy a pedir, sí, si no lo haces, da igual todo lo bueno que seas, que si no me das lo que te estoy pidiendo, no juegas, te llames Joni, Curro, Sancris... Me tienes que dar lo que quiero y claro que me dolía dejarle en el banquillo porque sabía de su calidad, pero en esos partidos, igual perdía un poco, pero ganaba a la larga para sacar su mejor versión y creo que Joni ha hecho buena temporada", argumentó. También reconoció que Matos no jugó el tramo final de temporada por cansancio.





Retos para el futuro: mejorar lejos de El Plantío para optar al playoff

En cuanto a los partidos fuera de casa, Bolo admitió que el equipo tuvo problemas para rendir al mismo nivel que en El Plantío. "Es algo que debemos mejorar la próxima temporada," admitió. Además, abordó el tema del VAR y los arbitrajes, destacando la importancia de la honestidad y el juego limpio.





Respecto al futuro, Bolo se mostró optimista con la encomienda del presidente del Burgos CF, Marcelo Figoli. "La nueva propiedad trae nuevos retos y responsabilidades. Estamos preparados para afrontarlos y mirar hacia arriba," afirmó. Mencionó la importancia de mantener a jugadores fundamentales este año para consolidar el equipo de cara a la próxima temporada y señaló lo que piensa acerca de la renovación de Curro Sánchez y si le merece o no la pena deshacerse de Sancris para generar más recursos económicos para el club.





Una entrevista muy profunda que permitió analizar todas las cuestiones deportivas, tácticas y sociales que rodean al Burgos CF y en la que se pudo ver la faceta más cercana de un entrenador que ha logrado mejorar los resultados del equipo en la tercera temporada de los blanquinegros en el fútbol profesional.

Con esta entrevista, COPE Burgos cierra una temporada llena de emociones y promete seguir acompañando al Burgos CF la próxima campaña en su camino hacia nuevos éxitos.