El campeón de España de Cross 2021, Carlos Mayo, confirma su participación en el XVII Cross Atapuerca

El campeón de España de Campo a Través y de los 5.000 metros, Carlos Mayo, será una de las bazas del atletismo español en el XVII Cross Atapuerca que se disputará el próximo domingo, 14 de noviembre, en el circuito del 'Centro de Arqueología Experimental - CAREX de Atapuerca, a partir de las 9,45 de la mañana.

La prueba, organizada por Diputación de Burgos a través del Instituto para el Deporte y la Juventud (IDJ), contará también con la participación del último vencedor. Así, Ouassim Oumaiz, que logró un triunfo de calado en 2019 -el Covid-19 impidió la celebración de la pasada edición- tendrá la oportunidad de revalidar el título.

Al triunfo en Atapuerca, considerado el mejor cross del calendario internacional según puntuación del ente federativo, Oumaiz sumó también en 2019 el campeonato de España de Cross.

En una carrera de altísimo nivel competitivo y dominada generalmente por los atletas africanos, la 'armada española' la completarán, por el maño, Antonio Abadía, Bronce en los 10.000 metros en el Europeo de Amsterdam en 2016 y Fernando Carro, subcampeón de Europa en los 3.000 obstáculos, además de campeón de España.





Últimas horas para cerrar la inscripción

Las inscripciones para participar en el XVII Cross Atapuerca finalizaron ayer miércoles, 3 de noviembre, en el caso de los atletas de colegios y clubes de las categorías Sub10, Sub12, Sub14, Sub16 y Popular. Los atletas con licencia Nacional o Territorial por Castilla y León de categoría sub18, sub2, Absoluta y Máster podrán hacerlo hasta el domingo, 7 de noviembre.

Todas las inscripciones se tendrán que tramitar a través de la web www.crossatapuerca.com. Este año podrán inscribirse cuantos atletas, escolares y colegios lo deseen de las categorías Sub 10 (Benjamín), Sub 12 (Alevín), Sub 14 (Infantil), Sub 16 (Cadete), masculinas y femeninas.

Por su parte, los atletas populares deberán abonar, utilizando la pasarela de pago seguro de la Diputación, una cuota de 5 euros por la que tendrán derecho al dorsal y a una bolsa del corredor.

Una vez finalizado el plazo de inscripción el día 8 de noviembre se publicara el listado de inscritos en la web: www.crossatapuerca.com. El día 9 de noviembre, hasta las 24:00 horas, se abrirá un plazo de reclamación sobre las inscripciones realizadas y, por último, el 10 de noviembre se publicara el listado definitivo con el dorsal ya asignado.