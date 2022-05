84-70. San Pablo Burgos pierde en Valencia y se jugará no descender este sábado

El Valencia Basket se aseguró matemáticamente este martes acabar la fase regular de la Liga Endesa entre los cuatro primeros y tener la ventaja de pista en cuartos de final y lo hizo con un cómodo triunfo (84-70 )ante un Hereda San Pablo Burgos que, inexplicablemente, se vino abajo en el final del segundo cuarto, que ya no se pudo recuperar y que con esta derrota se complica la salvación en la última jornada.



En un arranque irregular por parte de ambos equipos, cinco triples del Valencia marcaron la diferencia y le dieron la iniciativa en el marcador ante un Burgos que pudo seguir el ritmo gracias a las canastas de Vitor Benite, a la aparición de Jarel Eddie pero sobre todo a que los locales hicieron de esos tiros casi su único argumento (18-16, m.10).

VALENCIA, 10/05/2022.- El pívot del Valencia Basket Mike Tobey (d) pelea un balón con Alex Renfroe, del San Pablo Burgos, durante el encuentro de la fase regular de la liga ACB disputado hoy martes en el pabellón Fuente de San Luis, en Valencia. EFE/Miguel Ángel Polo.



Ajustada su defensa sobre los tiros abiertos locales, el Burgos aprovechó el mal balance del Valencia para regresar a su canasta para ponerse por delante y hacer dudar a los locales, que perdieron la iniciativa ante el empuje no siempre ordenado de los visitantes y de Nnoko.



Aún así la entrada en el partido de Louis Labeyrie y de Guillem Ferrando despertó al Valencia y lo hizo a tiempo de llegar al descanso con un inesperada ventaja (40-33, m.20).



Con el ala-pívot francés de estilete, el parcial de los locales siguió ampliándose en la reanudación ante un Burgos que no acertaba a entender qué había pasado ni a encontrar soluciones y que completó mas de cinco minutos sin anotar. Fue Benite quien rompió esa sequía pero su equipo ya habían perdido por completo el hilo (56-37, m. 26).



El choque ya estaba decidido, los puntos de Nenad Dimitrijevic mantuvieron la renta local cerca de los veinte puntos y cuando el Burgos encontró el acierto en la línea de tres que le permitió apretar algo el marcador ya era tarde y un triple de Víctor Claver y otro de Van Rossom cerraron el encuentro.





Ficha técnica:

84.- Valencia Basket (18+22+22+22): Van Rossom (11), Puerto (5), López-Arostegui (9), Rivero (5), Dubljevic (7) -cinco titular- Dimitrijevic (9), Claver (8), Pradilla (5), Ferrando (-), Tobey (-), Hanlan (12) y Labeyrie (13).



70.- Hereda San Pablo Burgos (16+17+9+28): Clemmons (8), Benite (10), Rabaseda (-), Salash (2), Lalanne (2) -cinco titular- Renfroe (16), Phillip (8), García (4), Eddie (12) y Nnoko (8).



Árbitros: Hierrezuelo, Zamorano y Lucas. Sin eliminados.



Incidencias: partido correspondiente a la trigésimo tercera jornada de la fase regular de la Liga Endesa disputado en el pabellón de la Fonteta ante 2.908 espectadores.





Peñarroya: Labeyrie ha salido cuando el equipo no funcionaba y nos ha ayudado





El entrenador del Valencia Basket, Joan Peñarroya, se mostró satisfecho por la victoria de este martes ante el Hereda San Pablo Burgos que les permitió asegurar el factor pista para cuartos de final de los cruces por el título y destacó la labor del francés Louis Labeyrie.



“Es una victoria importante que nos garantiza estar entre los cuatro primeros. Sin brillantez estuvimos bien en el inicio, no dejamos que el Burgos estuviera fluido. Un cúmulo de desaciertos nuestros ha hecho que nos corran, entren en partido y hemos bajado las prestaciones pero en el tercer cuarto lo hemos encarado bien”, se felicitó en la sala de prensa.

VALENCIA, 10/05/2022.- El entrenador del Valencia Basket, Joan Peñarroya, durante el encuentro de la fase regular de la liga ACB ante el San Pablo Burgos disputado hoy martes en el pabellón Fuente de San Luis, en Valencia. EFE/Miguel Ángel Polo









“Louis ha hecho un muy bien partido. Ha salido en un momento en el que equipo no funcionaba mucho y nos ha ayudado. Creo que la única frustración es algo que no le debe preocupar y es que no ha anotado los tiros libres. Pero ha hecho un partido muy completo aunque con la grada momentos de amor y odio”, apuntó.



El técnico dijo que pese a tener asegurado el factor pista deben encarar el encuentro del sábado en la pista del Monbus Obradoiro, el último de la fase regular, con la idea de “hacer un buen partido” y ganar.



“Debemos pensar en nosotros para encarar bien los playoffs. Tratar de ganar para tener la opción de quedar terceros, aunque luego con los emparejamientos no se sabe, es una manera de respetar a todos”, explicó.

Olmos: Dos errores infantiles al final de la primera parte nos han sacado





El entrenador del Hereda San Pablo Burgos, Paco Olmos, señaló que “dos errores infantiles” en el final de la primera parte les sacaron del encuentro ante el Valencia Basket, lamentó que su equipo tuviera esos fallos pero sobre todo que no supiera reengancharse al choque en la segunda parte y apuntó que sólo les queda ganar al Urbas Fuenlabrada y esperar un resultado que evite el descenso.



“Los últimos dos minutos de la primera parte nos ha sacado del partido con errores infantiles que no nos podemos permitir con lo que nos ha pasado ahora y eso lo hemos arrastrado”, apuntó. “Nos pasa más veces, dos errores nos sacan del partido. Hemos perdido el control del partido y nos hemos ido pero el problema es no aprovechar la oportunidad para volver en el tercer cuarto”, añadió.

VALENCIA, 10/05/2022.- El entrenador del San Pablo Burgos, Paco Olmos, durante el encuentro de la fase regular de la liga ACB ante el Valencia Basket disputado hoy martes en el pabellón Fuente de San Luis. EFE/Miguel Ángel Polo









El técnico valenciano se mostró molesto por la falta de reacción de su equipo. “En la situación en la que estamos no podemos bajar la cabeza. Antes un equipo de este nivel si dejas de jugar cinco o seis minutos no tienes opciones”, apuntó.



Olmos felicitó al Valencia y dijo que sabían que las últimas derrotas de su rival le hacían más peligroso. “Hemos trabajado hasta el final, hemos intentando volver y ahora no nos queda otra que buscar la victoria sí o sí ante el Fuenlabrada en un duelo directo y esperar en un resultado que nos pueda beneficiar”, concluyó.