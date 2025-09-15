La Pizarra 5x02: El Burgos CF da la sorpresa cuando cree en sí mismo

El Burgos logró una victoria épica en El Molinón ante el Sporting de Gijón por 2-3, gracias a un gol de Mateo Mejía en el minuto 90. El partido comenzó con un dominio local, pero el Burgos golpeó rápido con un cabezazo de Fer Niño y un contragolpe de Kevin Appin que pusieron el 0-2 en apenas dos minutos.

El Sporting reaccionó en la segunda mitad y recortó distancias con un gol de Gelabert al minuto 53, empatando finalmente con un tanto de Guille Rosas en el 71. Cuando parecía que los asturianos asegurarían al menos un punto, el Burgos aprovechó una contra para que Mejía marcara el gol de la victoria en el 90.

Una victoria emocionante en El Molinón con cerca de 500 blanquinegros en la grada. El profesor Luis Sierra analiza el buen planteamiento de Luis Miguel Ramis y la efectividad de Fer Niño, Kevin Appin y Mateo Mejía. La capacidad del Burgos CF de creer en sus posibilidades es uno de los aspectos que más enfatiza a la vez que valora el potencial coral de once jugadores que actuaron como un equipo.