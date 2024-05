Las personas con discapacidad llegan, cada vez más, a puestos de responsabilidad en sus empresas

Es erróneo presuponer que una persona con discapacidad rendirá menos en su puesto de trabajo, pero lo que es una realidad es que en el mundo laboral las personas con discapacidad registran mayor desempleo y menores ingresos que las personas sin discapacidad. Con frecuencia están relegados a trabajos de bajo nivel y pocos ingresos, algo que, afortunadamente, poco a poco va cambiando.

Para que te hagas una idea; desde 2010 en Ávila unas 400 personas con discapacidad han firmado un contrato laboral gracias a los itinerarios de empleo de la Fundación Once a través de Inserta empleo.

Eso si, hay que destacar que en las crisis económicas las personas con discapacidad son las primeras en ser despedidas y las ultimas en volver a ser contratadas, una situación que con la crisis del COVID-19 está empezando a cambiar porque a lo largo del año 2023, se han conseguido firmar 49 contratos laborales dirigidos a personas con discapacidad en Ávila.

Eso si, las empresas abulenses recurren a las personas con discapacidad para los puestos con menorresponsabilidad, una situación que cambia una vez conocen los beneficios que reportan estas personas en el entorno laboral como ha explicado Begoña Grijalvo, directora territorial de Inserta Castilla y León. (ESCUCHAR AUDIO)





Recordamos que las Pymes y empresas con menos de 50 empleados no tienen obligación de contratar en su plantilla personas con discapacidad. La ley no los obliga pero genera varios beneficios a la empresa como ha contado esta mañana Virginia Carcedo, la secretaria general de Inserta empleo de Fundación ONCE.

Hoy la Fundación ONCE ha firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Ávila (sin aportación económica) por la que el consistorio cederá un espacio en el Mercado de Abasto para que un técnico laboral de Inserta pueda formar a empresa e informar de las salidas laborales a las personas con discapacidad.-