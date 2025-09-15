La UNED estrenará el Palacete de Nebreda como nueva sede el próximo curso

La UNED estrenará el Palacio de Nebreda como su nueva sede en Ávila en el inicio del próximo curso 2026-27, según ha avanzado el presidente de Diputación, Carlos García en los micrófonos de COPE ÁVILA. Las obras de remodelación y rehabilitación de este Palacete ubicado en pleno centro de la ciudad se iniciarán en breve y tienen previsto un plazo de ejecución de un año.

Carlos García ha concretado que “en breves fechas” se firmará el acta de replanteo que permitirá el inicio inminente de las obras.

Y de un Palacio a otro, en este caso el recién adquirido Palacio de los Almarza, para el que el presidente de Diputación ha dicho que “tienen varias alternativas encima de la mesa” que se están valorando, aunque ninguna todavía confirmada.

Un repaso de los principales proyectos de la Diputación que el presidente de la Institución ha repasado en COPE ÁVILA. Entre ellos también el obsertatorio Stellarium en plena sierra de Gredos. Carlos García ha explicado que el proyecto saldrá en breve a información pública por un periodo de 20 días y esté es ya “el último requisito para poder adjudicar las obras”.

