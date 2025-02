La radio: el medio que siempre sobrevive a la historia

Puede que no te diga nada el día de hoy si únicamente te fijas en que es jueves 13 de enero. Pero si has estado un poco atento sabrás que para nosotros, los que estamos detrás de estos micrófonos estamos de celebración. Aunque si eres un apasionado de este medio, también en parte compartimos este día contigo. Y es que si hay algo que sabemos los periodistas es que sin ti, nuestro trabajo no tendría sentido.

Así que hoy en El Foco de COPE Ávila te invito a que te quedes a celebrar con nosotros y nos acompañes en este Día Mundial de la Radio.

No sé si en 1887, cuando Hertz descubrió las ondas electromagnéticas se imaginaría que esas ondas se convertirían en sonidos, ligados, complementados y cargados de expresión para la transmisión de información.

Si somos honestos tampoco creo que Marconi a día de hoy se creyese que esa caja por la que se filtraban las ondas y que se conocía por "transistor" sirviese para algo más que dar partes de guerra.

Que sí, que el mundo cambia, que las necesidades son otras y que obviamente, la información también. Pero tampoco creas que ha pasado tanto tiempo desde esos experimentos a lo que ahora mismo estás escuchando. Y mucho menos en España, que te recuerdo el pasado 2024 se celebró el centenario de la llegada de la radio a nuestro país.

Pero... ¿Si te digo que hay gente viviendo muy cerca de nosotros que aún recuerda cómo eran esos primeros transistores? ¿Y si te presento a Josefina? Tiene casi 104 años y nos ha contado que viene de una familia dedicada al campo. Josefina, dos años después de casarse pudo comprar el primer transistor de su pueblo, aparato que llevaba en el carro aquellas largas horas de labranza.

Un poco más joven es Teresa, que confiesa "siempre ha sido una amante de la radio desde aquellas radionovelas de cuando era más joven". Teresa nos ha contado que para ella este medio es su mejor compañía aunque, entre tú y yo, ella tiene claro que la cadena que más le gusta es esta casa, es COPE.

Podríamos decir que la radio es un medio valiente. Lo califico así más que nada porque con la llegada de las redes sociales, la inmediatez de la imagen y la información digital pues... ¿Qué quieres que te diga? La amenaza de colgar el cartel de "En vías de extinción" ha estado ahí. Pero bueno, la radio es sinónimo de supervivencia y también de recuerdos. Y sino que se lo pregunten a Pablo, un joven de 20 años que ha compartido con nosotros que este mágico medio forma parte de los recuerdos más bellos de su infancia.

Un medio que para los que estamos detrás vivimos como un sueño. Un sueño que para nuestro compañero de COPE Ávila, Rodrigo San Pedro podríamos decir que está cumplido.

Aunque si hay alguien que es testimonio de evolución y experiencia en estos micrófonos de COPE Ávila es Beatriz García, redactora de esta emisora. Ella lleva 20 años colándose en sus casas, en sus coches y en sus vidas desde estos micrófonos.

A todos los que nos escucháis aunque sea de refilón desde el coche o vuestra casa, a los que os sentís solos y nos permitís ser vuestros amigos y familia, también a los que usáis estos micrófonos para mejorar aunque sea un poquito el mundo.. A todos los que amamos este medio, feliz Día de la Radio. Sin tanto cariño esto no sería posible.