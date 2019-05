El presunto asesino de Mónica Berlanas se niega a declarar

En el primer día del juicio, que terminará mañana, el acusado de degollar a su expareja en Arévalo, al que solicitan 26 años de prisión, se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar y NO ha respondido a las preguntas de la acusación.

Entre los testimonios destaca la de los guardias civiles que acudieron a la casa tras el suceso y sobretodo el de la hermana de la victima quien ha asegurado que “este suceso ha roto la vida a toda la familia”. Su prima Concha Guardado es la portavoz de la familia. (Audio)

Con el jurado popular ya formado (6 hombres y 3 mujeres), Hoy continúa este juicio con las declaraciones de 12 testigos y 8 peritos y mañana, serán las conclusiones finales, los informes de las partes y la última palabra vuelve a ser para el acusado, veremos a ver si quiere hablar en su segunda y última oportunidad.

Recordamos, el fiscal solicita 26 años de cárcel y una indemnización de más de œ millón de euros. El presunto asesino lleva dos años en prisión provisional, ha estado ingresado en la cárcel de Segovia.

Según ha relatado el representante del ministerio fiscal, a Europa Press, el asesinato se produjo "con alevosía", y ocurrió en octubre de 2016 después de que Mónica Berlana llevase varios meses sin convivir con él acusado y de que estuviera iniciando una nueva relación que J.F.C no admitía, por lo que llegó a sustraerla el telefóno móvil y copiar los mensajes que se cruzaba con otro hombre.

"Esto lo tengo que arreglar yo, como hombre y como todo", ha dicho el Fiscal que llegó a afirmar el acusado, que subió a la vivienda donde residía la mujer con sus dos hijas de 3 y 2 años, y llevó a cabo la agresión, que provocó que la mayor de las niñas se despertara y que aún a día de hoy reciba tratamiento psicológico.

"La casa se convirtió en una auténtica ratonera para ella, lugar del que no podía escapar", ha señalado el Fiscal, para contar que tras una discusión la agredió con un cuchillo jamonero de 35 centímetros de hoja.

También ha apuntado que el acusado era "experto en el manejo de los cuchillos" por su profesión de pescadero.

Según el relato del Fiscal, el acusado golpeó a la mujer en la terraza mientras que ella profirió gritos: "me mata, me mata, me mata" y pidió auxilio al vecino, por lo que J.F.C. bajó la persiana y "lanzó varias cuchilladas a la cara" a la víctima, a la que agarró por detrás y degolló, por lo que murió desangrada.

Ella no llegó a defenderse, "no tenía una sola lesión de defensa", ya que "solo usó las manos para evitar ser degollada", según ha querido destacar el representante de la Fiscalía.

Tras esta agresión, el acusado envió un mensaje al hombre con el que ella estaba iniciando una relación en el que dejó constancia del hecho ya que dejó escrito: "Mónica te quería a ti, pero no me he podido resistir y la he matado, a la vez que remitió otro a sus padres en los que aseguraba haberles "arruinado al vida".

Por su parte, la acusación particular ha subrayado como el hecho "ha destrozado la vida por completo" a las hijas y a la familia, y ha calificado el asesinato como "brutal".

El acusado "sabía lo que hacía", ha remarcado el letrado de la acusación, a la vez que ha llamado la atención sobre la necesidad de hacer justicia en este juicio, que se prolongará hasta el miércoles.

También se encuentra representada, como acusación popular, la asociación Clara Campoamor, que pide 25 años por un delito de asesinato, y el abogado del estado.

Por su parte, la defensa solicita que el delito sea considerado un homicidio, y ha pedido a los miembros del jurado que se atengan a las pruebas que se conozcan en el juicio. Según ha dicho, "no hubo alevosía ni ensañamiento" y ha reclamado el "derecho a la defensa" de su cliente.

Tres horas antes del comienzo del juicio, desde primera hora de la mañana, un centenar de personas, de las que una parte ha podido entrar en la vista oral, se han concentrado ante la Audiencia Provincial de Ávila con numerosas pancartas en rechazo a la violencia de género y a este caso.

Muchos de los concentrados proceden de la localidad natal de la mujer fallecida, Nava de Arévalo, y entre todas las pancartas destacaba una con una foto de la mujer y la leyenda "Justicia por Mónica".