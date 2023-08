Preparados, listos... ¡Medieval!

La cuenta atrás está a punto de terminar. Menos de 24 horas. Mañana a las 12.30 de la mañana se inaugurará el Mercado Medieval de Ávila, una de las citas culturales más importantes de la ciudad.

Seguro que si has paseado por las calles del centro has visto que ya está casi terminada de poner la decoración. Ya se están comenzando a poner los primeros puestos, pero también si te has dado una vuelta por el centro esta mañana habrás visto camiones descargando género y eso solo puede significar una cosa: los hosteleros de Ávila ya están prepardos para este fin de semana. Los micrófonos de COPE Ávila hemos querido hablar con ellos, hemos salido a buscarles, y les hemos preguntado cómo se han preparado y qué supone el Mercado Medieval para sus negocios.

El año pasado pasaron por Ávila durante el Mercado Medieval unas 120 mil personas y por ello, esta mañana y ante esas previsiones favorables de afluencia de gente, se ha presentado el dispositivo de seguridad que se desarrollará durante las jornadas y se coordinará a través del puesto de mando situado en la Plaza de la Catedral.

El encargado de presentarlo ha sido José Ramón Budiño, alcalde en funciones, que también ha destacado que se informará a la población de incidencias a través de redes sociales y un sistema de semáforos que señalizará también la afluencia de gente en actividades.

Por su parte, José Miguel Jiménez San Millán, jefe de la Policía Local de Ávila, destacaba que este año se reforzará la presencia policial dentro del mercado llegando a los 200 servicios con patrullas móviles y estáticas dentro y fuera del mercado para tratar de garantizar la seguridad de las jornadas medievales.

Te recuerdo (aunque seguro que ya lo has apuntado), mañana por la mañana inauguración del Mercado Medieval, pero una recomendación, atento al tiempo que sábado y domingo hay previsión de lluvias.