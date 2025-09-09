Los abulenses todavía tenemos en nuestra retina la imagen de la zona sur de la ciudad completamente inundada por el desbordamiento de los ríos Adaja y Chico el pasado mes de marzo.

Pues bien, desde la Plataforma de Afectados por las Inundaciones de Ávila advierte que “volverá a pasar este invierno”. Aseveran que los ríos pueden volver a desbordarse “y no será necesario que caiga tanto agua como el año pasado”. Denuncian además que no se ha llevado a cabo ninguna medida para evitarlo.

OTRAS PETICIONES

Desde esta Plataforma apuntan que en la reunión mantenida con el equipo de Gobierno del Ayuntamiento se les dijo que partir del 25 de julio se realizarían trabajos de limpieza de los cauces, así como la reparación de daños derivados del derribo del azud de la antigua fábrica de harina. Para todo esto se presupuesto una cantidad de 290.000 euros y, según la Plataforma, “no se ha cumplido”, Francisco Martín, es su portavoz.

Inundaciones en Ávila

Otra de las peticiones de la Plataforma es el levantamiento de un muro de un metro de altura en la zona del Soto para que, en caso de desbordamiento, el agua no pase la carretera y llegue a las casas. El argumento dado por el Consistorio fue que la Confederación Hidrográfica del Duero “no lo permitiría”, y la sorpresa de los vecinos, dice Francisco Martín, ha sido encontrarse en esta zona “con un enorme movimiento de tierras con maquinaria pesada”.

Otra de las zonas conflictivas es el Puente del Papa, en el que la Plataforma denuncia el acumulo de arena que ha vuelto a rebajar la profundidad del río. La CHD proponía elevar el puente y desde la Plataforma consideran que sería más fácil eliminar los sedimentos.

Finalmente esta plataforma de afectados ha denunciado que la vegetación de ambas orillas del río Chico “ya se junta en el centro” sin que se haya limpiado.

Los afectados piden que se celebre un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Ávila para abordar esta situación y poner remedios y soluciones.