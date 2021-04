5 personas en la UCI de Ávila por covid, jornada sin fallecidos

Nueva jornada sin fallecidos en el Hospital de Ávila, ya son 20 días sin decesos por covid en el Nuestra Señora de Sonsoles

Hoy la Junta registra 12 nuevos positivos en la provincia.

Además, vuelven a subir los brotes activos, se sitúan en 19 con 144 casos vinculados.

En el Hospital hay 15 personas ingresadas en planta y 5 en la UCI, lo que supone un porcentaje de ocupación del 36%

En los indicadores de riesgo:

La incidencia acumulada a 14 dias es de 122 casos / 100.000 habitantes

En la ultima semana se registran 73 casos / 100.000 habitantes

La enfermedad sigue en expansión aunque de manera leve, el núm. Reproductivo básico instantáneo es de 1,15, es decir continúa por encima del 1.

Vacunas:

El proceso de vacunación continúa desde las 3 de la tarde, hoy en Arenas de San Pedro.

Hoy martes 13, se vacunarán unas 600 personas en el Polideportivo “Jesús Navarro” (C/ Obispo, 1 de Arenas de San Pedro):

Son los nacidos en 1956 y 1957 y residentes Zona básica de salud de Arenas Zona básica de salud de Candeleda Zona básica de salud de Mombeltrán Zona básica de salud de Lanzahíta.

Zona básica de salud de Arenas: Arenas de San Pedro, El Arenal, Guisando, El Hornillo, Hontanares, La Parra, Ramacastañas

Zona básica de salud de Candeleda: Candeleda, El Raso, Poyales del Hoyo

Zona básica de salud de Mombeltrán: Cuevas del Valle, Mombeltrán, San Esteban del Valle, Santa Cruz del Valle, Villarejo del Valle

Zona básica de salud de Lanzahíta: Gavilanes, La Higuera, Lanzahíta, Mijares, Pedro Bernardo.

Horario

El horario de vacunación será de 15:00 a 21:00 horas, según el mes de nacimiento:

-15:00 a 16:00 horas: enero y febrero

-16:00 a 17:00: marzo y abril

-17:00 a 18:00: mayo y junio

-18:00 a 19:00: julio y agosto

-19:00 a 20:00: septiembre y octubre

-20:00 a 21:00: noviembre y diciembre.



Los convocados deben acudir con DNI y tarjeta sanitaria o tarjeta de mutualista. Si no pueden ir en esa fecha, no llamen por teléfono a su centro de salud: se informará de próximas convocatorias. No deben acudir las personas que se encuentren en cuarenta o aislamiento, si han pasado la infección COVID en los últimos 6 meses; pacientes trasplantados, en diálisis o en tratamiento activo por enfermedad oncológica ni personas con síndrome de Down.