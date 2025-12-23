Obispo de Ávila: "La Navidad puede ser una llamada a vivir de manera más generosa y gratuita"

Mensaje Navideño del obispo de Ávila, monseñor Jesús Rico, a los abulenses.

El prelado ha significado que en medio de una sociedad del consumo que “convenientemente utiliza” la costumbre de la Navidad de intercambiar regalos de las más diversas maneras, no debemos olvidar que “hay algo mucho más profundo” en estas fechas y que “el gran regalo es el que nos ha hecho Dios dándonos a su hijo”.

Destaca el obispo de Ávila en su mensaje navideño que “la Navidad puede ayudarnos a descubrir mejor el carácter interesado de nuestras ocupaciones y relaciones, y es una llamada a vivir de manera más generosa y gratuita, colaborando en crear una sociedad más fraterna y solidaria”.

“Necesitamos los ojos de la fe para leer también los signos de nuestro tiempo” ha concluido monseñor Jesús Rico.

El prelado abulense ha aprovechado su tradicional encuentro con los medios de comunicación de Ávila, además de para mandar su mensaje navideño, para hacer balance de año. Un 2025 que asegura “ha sido un año tranquilo” donde “todo ha funcionado tal y como se había programado” y que ha estado marcado por el jubileo de La Esperanza y sus visitas pastorales.

También ha sido un año donde hemos despedido al Papa Francisco y hemos dado la bienvenida al Papa León XIV “dos personas muy distintas, pero con el mismo mensaje”.

El obispo ha destacado dos palabras que asegura que deberían “ser constantes” en la boca de todos: gracias y perdón porque, ha asegurado, “somos lo que somos gracias a los demás”.

Confía el obispo de Ávila en que “la normalidad” que ha marcado este 2025 “siga existiendo y nos ayude a seguir creciendo”.