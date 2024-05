Más de 12.000 personas en Ávila están en el umbral de la pobreza

Cuando hablamos de pobreza o exclusión social no pensamos que pueda ser una situación que quizá afecta a personas que tenemos mucho más cerca de lo que creemos. No es una situación que sufren sólo países en vías de desarrollo. El 22,4 por ciento de la población de Castilla y León está en riesgo de pobreza o exclusión social, según una encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística con datos de 2023. Es un dato que “se queda corto” para el delegado de Cáritas en Ávila, Antonio Luis Nicolas, quien ha lamentado que “todas aquellas familias que tan sólo cuentan con el salario mínimo interprofesional se encuentran en en el umbral de la pobreza, puesto que con 1200 euros al mes una familia no puede hacer frente los gastos corrientes de un hogar”.









En el caso de Ávila, según ha contado Antonio Luis Nicolas, 836 hogares y 12.100 beneficiarios atendidos por Cáritas se encuentran en este umbral de la pobreza. Los datos son “escalofirantes” según el delegado de la ONG de la Iglesia. En lo que llevamos de años Cáritas ya ha destinado más de 76.000 euros en Ávila a cubrir las necesidades básicas de estas familias como son el alquiler, la comida o el gasto energético. Está es una cantidad un 26 por ciento superior a la de 2023 y aún quedan ocho meses para finalizar el año.





Luis Nicolás explica que el 80 por ciento de estas personas en situación de pobreza son inmigrantes en situación irregular, demandantes de asilo. El otro 20 por ciento son vecinos de Ávila que antes de la crisis sanitaria sobrevivían con los beneficios de sus negocios, pero ahora se han visto en la necesidad de recurrir a Cáritas.









Antonio Luis Nicolas ha invitado a reflexionar y actuar ante esta situación aseverando que “no solo consiste en dar sopa y pan, sino que tenemos que ser una sociedad de oportunidades para que la gente pueda normalizar su situación”.