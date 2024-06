En marcha el Plan Especial de Incendios Forestales de la Guardia Civil de Ávila

Este 12 de junio comienza en la provincia de Ávila, como en el resto de Castilla y León la época de riesgo alto de incendios.





En este sentido la Guardia Civil de Ávila pone en marcha todos los veranos un Plan Especial de Prevención y Actuación en Incendios Forestales que se prolonga como mínimo hasta el mes de septiembre, como nos ha contado en COPE Ávila, el teniente jefe interino del Servicio de Protección de la Naturaleza, del SEPRONA de la Guardia Civil de Ávila, Manuel Rodríguez Castro.





El Jefe de este servicio ha explicado que aunque este plan está liderado principalmente por el SEPRONA se apoyan también en los medios materiales y humanos del resto de especialidades del cuerpo, así como en los distintos puestos de la Guardia Civil en la provincia.









De esta manera el SEPRONA se centra en las tareas de prevención, mientras que si el incendio ya se ha producido pasan a actuar los equipos de investigación del cuerpo. Cuando el fuego cobra especial importancia por su afección al medio ambiente o su extensión, también entra en juego la Unidad Central Operativa de Medioambiente.





Recuerda el teniente Manuel Rodríguez que en el 95 por ciento de los incendios forestales que se producen está detrás la mano del hombre.









Para que todos aportemos nuestro granito de arena en la tarea de prevenir los incendios forestales el jefe del SEPRONA de Ávila nos ha recordado un decálogo de prohibiciones y recomendaciones que debemos tener en cuenta en el monte o la montaña como no arrojar cigarrillos o fósforos al suelo, no encender fuego en el monte, si vamos a hacer una quema pedir la autorización pertinente, no arrojar basura fuera de los contenedores, no utilizar maquinaria agrícola o cumplir con las restricciones de acceso a zonas forestales.





Si nos encontramos con un incendio ya activo tenemos que saber que por ley estamos obligados a avisar a la autoridad competente, para ello podemos llamar al 062 o a 112. Destaca el jefe del SEPRONA que es importante que recabemos toda la información que podamos sobre dónde puede estar el foco y lo más importante “nunca actuar por libre”.