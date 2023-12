Llega una nueva edición de NaviCáritas

Como cada año en estas fechas, el programa de Infancia, Juventud y Familia de Cáritas diocesana de Ávila invita en Navidad a ser oportunidad y esperanza para las personas que sufren la guerra y la exclusión social. Y lo hacen a través de NaviCáritas, un programa de actividades lúdicas, de encuentro y esperanza destinadas tanto a niños, adolescentes, jóvenes, familias y voluntarios de la entidad. Torneos, excursiones familiares, chocolatadas, visita a parroquias, talleres intergeneracionales, una tarde en la pista de hielo, o la participación en la Cabalgata de Reyes son sólo algunos ejemplos de lo que podrán disfrutar las familias y los jóvenes a quienes atiende Cáritas en Ávila.

A través de esta iniciativa, Cáritas nos recuerda que tenemos una nueva oportunidad esta Navidad para no dejarnos cegar por las luces de la apariencia y de la superficialidad, de la alegría fácil que no ve más allá de su propia necesidad. En estas fechas, Cáritas invita a todos y a cada uno “a ver la Navidad que no vemos”: la que viven tres millones de hogares en España bajo el umbral de la pobreza severa una vez que consiguen pagar los gastos básicos de la vivienda y los alimentos y a los que fuera de España, sufren las consecuencias de las guerras o las catástrofes naturales.

Quintín García, responsable del programa de Infancia, Juventud y Familia de Cáritas diocesana de Ávila, invita a descubrir "que todas las personas tenemos mucho que ver en las oportunidades que otras pueden tener. Lo que cada uno hace o deja de hacer, lo que puede aportar puede dar vida, aliviar la soledad, sanar el alma, hacer que otras personas sientan que la vida brota nueva en ellas. Nuestra tarea no consiste solamente en cubrir las necesidades de los otros, sino en descubrir todas las posibilidades de vida nueva que cada persona llevamos dentro".

Convencidos de que el Amor es el motor que nos impulsa a ponernos en el lugar del otro, Cáritas invita a vivir este tiempo de Adviento y Navidad con una mirada nueva que dialoga y comprende, que se compadece y se llena de ternura, que invita a tejer encuentro.