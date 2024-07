Las peñas echan la persiana a las casetas: nuevo comunicado y pancartas en el recinto ferial

Ávila sin peñas, igual a cementerio. Sin peñas no hay fiestas. Estas dos frases cuelgan de la puerta grande de la Plaza de Toros desde ayer por la tarde. La guerra continúa entre las peñas y el Ayuntamiento y es que cuando todo parecía tranquilo de nuevo, las aguas se revuelven.

Ayer las peñas abrieron un nuevo capítulo echando la persiana durante todo el día a las casetas y lanzando un nuevo comunicado donde aclaraban que no se les ha escuchado, que no existe interés económico particular, que las actividades de las fiestas de verano dejan mucho que desean y reclaman que se les reconozca su labor en la ciudad de Ávila.

Hemos hablado con Diego Jiménez, de la peña Mozos de las Vacas y nos ha contado que no esperan conseguir nada por parte del Ayuntamiento pero sí que están consiguiendo respuesta de la ciudadanía.

La lucha no va a cesar. Ese es el mensaje y esa es la declaración de intenciones en la que coinciden las 9 peñas de la ciudad que tienen caseta y no tienen miedo a seguir con las protestas porque no creen estar haciendo nada malo. Así lo expresa Beatriz Hernández, de la peña de las Hervencias:

Hemos pedido a ambas peñas que nos hagan un balance de cómo han ido estos primeros días de casetas y ambos coinciden en que “flojos”. La reducción de horario se nota y está haciendo mella. Aún así, ambas agradecen el apoyo que están recibiendo de la ciudad y de los patrocinadores.

Fuentes del Ayuntamiento afirman que "han colaborado y trabajado con las peñas de la ciudad en todo momento y bajo cualquier circunstancia". Han recordado también que la decisión de la reducción del horario es por las quejas vecinales, que es una medida aprobada de forma unánime y mantienen además que el constitorio pone a disposición de las peñas y asociaciones culturales los servicios municipales para el desarrollo de las actividades que promueven.