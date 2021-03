Javier García ha sido re-elegido secretario provincial de UGT en Ávila con el 100% de los votos.

Era la única lista presentada. Javier García será secretario provincial de la UGT en Ávila durante los próximos 4 años tal y como ha decidido el décimo tercer congreso provincial del sindicato. En COPE Ávila, Javier García ha asegurado que el cambio del mercado laboral debido a la pandemia será su principal reto. (Escuchar entrevista).

Es la segunda legislatura que afronta Javier García al frente de la UGT de Ávila.

13º Congreso Provincial de UGT en Ávila

Se ha celebrado el 13º Congreso Provincial de UGT en Ávila bajo el lema “Reivindica, Evoluciona, Decide”, en un evento atípico como consecuencia de la pandemia del covid19.

En el acto de inauguración del Congreso, han intervenido el Secretario de Organización de UGT Castilla y León, Óscar Mario Lobo, y el Secretario General de UGT Castilla y León, Faustino Temprano, quien ha felicitado a Javier García tras su reelección y agradecido a todos los delegados su participación y asistencia al evento pese a la situación provocada por la pandemia y “también a la crisis económica y social que padecemos como consecuencia de la misma”. Cabe recordar que la organización retrasó en su momento la celebración de los diferentes Congresos, pero, tal y como ha explicado su secretario general, “no se planteó su anulación, porque la elección de representantes es siempre democrática” en la organización sindical.

De igual manera, Faustino Temprano ha aprovechado para felicitar a las diferentes federaciones y uniones por el trabajo bien hecho fomentando la filiación y la representación: “Hoy, UGT Ávila debe ser modelo en Castilla y León en cuanto a la manera de funcionar en el día a día, en cuanto a conseguir la representatividad en las elecciones sindicales, y modelo en la atención a nuestros afiliados”.

En la misma línea, el secretario general de UGT en Castilla y León ha asegurado que la organización está “al servicio de todos y cada uno de los afiliados y, por eso, en esta organización se necesita hablar de lealtad, hablar de que, cuando terminan los Congresos, no hay ni vencedores ni vencidos y hablar de que a nuestros afiliados, los trabajadores y trabajadores, y al conjunto de ciudadanos, lo único que les importa es que alguien les solucione los problemas que, en estos momentos, son muchos, y van a venir más”.

“Hay que partir de una base: la crisis económica y social no van a tener solución hasta que no se resuelva la crisis sanitaria, pero UGT ha de estar al frente de cualquier reivindicación” ha añadido Temprano para continuar diciendo que las señas de identidad de UGT “siempre han sido dos: concertación y confrontación. Somos un sindicato al que le gusta llegar a acuerdos y los acuerdos se buscan en la mesa de negociación, pero, cuando no es posible, debemos estar en la calle y ser reivindicativos para volver de nuevo a la Mesa de COMISIÓN EJECUTIVA REGIONAL conseguir lo mejor para el conjunto de ciudadanos” ha argumentado el secretario general de la organización sindical en Castilla y León.

Para finalizar su intervención, Faustino Temprano ha deseado y pedido a los representantes en Ávila que mantengan su “fórmula de trabajo para el próximo mandato” y se ha puesto a su entera disposición para seguir trabajando en el futuro porque, tal y como ha explicado, “en UGT siempre hay un compañero revindicando libertades y derechos para los trabajadores. Y es que la sociedad necesita la Unión General de Trabajadores y la UGT necesita a la sociedad”. Todos los secretarios generales de las federaciones abulenses han coincidido también en señalar que la ciudad de “Ávila está creciendo” y que “UGT sigue liderando el movimiento sindical en la provincia” porque “necesita menos palabras políticas y más acciones por y para los abulenses”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Tras la inauguración y el debate sobre la gestión llevada a cabo por la comisión ejecutiva de UGT Ávila, se procedió a la presentación de candidaturas. En este caso solo se presentó la encabezada por Javier García, que ha obtenido el respaldo del 100% de los votos emitidos.