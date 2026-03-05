COPE
Podcasts
Esports COPE
Esports COPE

Miquel Soler señala el "partido perfecto" de Hansi Flick ante el Atlético de Madrid

El exfutbolista lamentó el calamitoso partido de ida, elogiando la superioridad total del conjunto de Simeone en el Metropolitano.

El delantero del FC Barcelona Raphinha y el técnico del Atlético de Madrid Simeone a la finalización del partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que FC Barcelona y Atlético de Madrid han disputado este martes en el Camp Nou. EFE/Enric Fontcuberta.
00:00
Descargar

ANÁLISIS MIQUEL SOLER COPA DEL REY ESPORTS COPE 05-03-2026

Eduard Badía

Barcelona - Publicado el - Actualizado

1 min lectura4:33 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 02 MAR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking