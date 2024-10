Fernando Manzanas, víctima de la banda terrorista: “Desde que ETA fue vencida el terrorismo está ganando todas las batallas”

El pasado mes de septiembre se aprobaba en el Congreso de los Diputados la ley que rebaja la condena de decenas de terroristas. Este lunes la ley llega a su último trámite parlamentario.

El abulense, Fernando Manzanas, sufrió con tan sólo 19 años uno de los peores atentados de la banda terrorista ETA. Él fue uno de los 80 Guardias Civiles que resultó herido por el coche bomba que los terroristas pusieron en la plaza República Dominicana de Madrid. Hubo 12 víctimas mortales. A Fernando este atentado le dejó secuelas físicas y psicológicas de por vida. Detrás estaban Antoni Troitiño y De Juana Chaos.

Asevera Fernando que le parece “triste la falta de memoria y respeto de nuestros políticos en el Congreso llevando a esta situación de forma unánime”. Lamenta que “desde que ETA fue vencida el terrorismo está ganando todas las batallas”.

Reconoce Fernando Manzanas que las víctimas se sienten “humilladas”, y recuerda que aunque ellos sufrieron las secuelas físicas de los atentados, el terrorismo atentaba contra todo el Estado y toda la sociedad española. Fernando ha lamentado “la debilidad que están demostrando las instituciones”.

El ex Guardia Civil abulense recuerda que las víctimas nunca han pedido que se cambie ninguna ley, si bien ahora no comprenden porque se están cambiando “de forma alegre”. Subraya que “la cosa no es ninguna broma, porque el cambio afectará a los terroristas del pasado, del presente y del futuro”.

Piensa Fernando Manzanas que se está perdiendo la memoria de las víctimas y considera “triste” que cuando en los institutos se estudia la democracia “se pasa por alto lo que fue el terrorismo, cuando esta parte de la historia es fundamental para conocer la realidad de España”.