El PP esperaba más de las luces de Navidad para lo que cuestan

El Partido Popular denuncia que las luces navideñas todavía no están instaladas en su totalidad a 10 días de nochebuena.





La concejal, Jacqueline Martín, ha denunciado que “las luces se están poniendo con cuentagotas” y que no se han puesto ni luces “en cantidad ni calidad” superiores a las de, por ejemplo 2018 cuando se pagaron 100.000 euros menos.

Los populares también han denunciado que “hay barrios de primera y de segunda” porque en determinadas zonas de Ávila aún no se han instalado los adornos navideños, dicen, “por la mala organización de Por Ávila”.





Las luces han costado 180.000€.





El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ávila lamenta que la iluminación navideña de la ciudad se esté realizando “a cuentagotas” y critican que, “incluso ayer, día 13, se estaban colocando luces en algunas calles. Si lo que busca el equipo de Gobierno es dinamizar el comercio local en estas fechas, instalarlas a solo diez días de la Nochebuena demuestra una pésima organización por su parte”.













Jacqueline Martín, portavoz popular en la Comisión de Cultura, recuerda que, tras dos licitaciones fallidas, “a la tercera lograron adjudicar el contrato de las luces de Navidad este año. Tres veces, igual que les ocurrió el año pasado. Este es otro ejemplo de que la gestión del equipo de Gobierno en materia de contratos es un caos. Continuamente se les quedan desiertos los pliegos y siempre van tarde en plazos. Si no les ocurren más cosas, es gracias a los buenos técnicos que tiene el Consistorio”.

La primera vez que se sacó el contrato de las luces navideñas de este año a concurso fue por 100.000 euros y se establecía la inauguración del alumbrado para el 19 de noviembre. Al quedar desierto, la segunda vez que se licitó se realizaron “cambios a peor”, exigiendo menos especificidad de elementos y retrasando el encendido para al 26 de noviembre.













Martín explica que la tercera licitación fue aprobada por decreto por el equipo de Gobierno, “sin someter a información ni votación en ningún órgano municipal, ni permitir participar a la oposición, y subieron la cuantía del contrato a un récord nunca visto en Ávila, de 100.000 euros a 181.500”.





“Con esta cifra”, continúa la concejala del PP, “en Ávila tendríamos que tener ahora mismo unas luces navideñas absolutamente espectaculares en comparación a las de los últimos años, pero no es así. Por ese dinero tan elevado no se han puesto luces ni en cantidad ni en calidad mejores que las de 2018 y 2019, contratadas en el último mandato, cuando se pagaban 80.000 euros”.













La edil popular reprocha también que “el equipo de Gobierno anunció que la inauguración de las luces navideñas tendría lugar el 3 de diciembre e hicieron un acto de encendido en el Mercado Grande. Sin embargo solo inauguraban las luces que estaban colocadas en el centro de la ciudad, porque en la mayor parte de los barrios no había sido instalada todavía la iluminación, aunque el equipo de gobierno guardaba silencio sobre esto. Lo más honesto y lógico habría sido inaugurar cuando estuviera todo terminado”.













Según Jacqueline Martín, “esto hace pensar que el equipo de Gobierno considera que hay barrios de primera y de segunda, unos con luces desde el principio y otros teniendo que esperar mucho más hasta tenerlas colocadas y luciendo. Como si todos los vecinos no pagaran los mismos impuestos”, y finaliza indicando que “es lo que pasa por dejar las cosas para el final, no contar con nadie y no hacer la gestión política, que se acaba pagando mucho más y obteniendo mucho menos, todo por una mala organización, cuando las ciudades de nuestro entorno tienen las luces funcionando hace mucho”.