El diputado socialista Manuel Arribas denuncia pintadas vandálicas en su casa de Sanchidrian (Ávila)

El diputado socialista Manuel Arribas ha denunciado pintadas vandálicasen su casa de Sanchidrian (Ávila)





Se trata de una pintada en letras rojas en las que se puede leer “hambres y piojos, año de rojo”.

El recién elegido alcalde de Sanchidrian Manuel Arribas ha lamentado esta situación en COPE y ha asegurado que “no reflejan los valores del pueblo” y ha incidido en que “no se pueden permitir estos ataques a ningún servidor público”. (Escuchar audio)





Manuel Arribas ha denunciado ya estos actos a la Guardia Civil, no se descartan próximas detenciones.





El propio Manuel Arribas hacia publica esta situación en Redes Sociales y ha escrito en facebook:

"He crecido en un pueblo tolerante y plural.

De mis vecinos y vecinas he aprendido los mejores valores y principios que tengo, pero por desgracia hay una minoría que no representa lo que es Sanchidrian, que no es capaz de aceptar lo que eligieron los raneros y raneras el pasado mes de mayo.

Ayer mi familia y yo sufrimos un ataque de odio por parte de aquellos que no respetan la democracia. Atentaron contra nuestra casa de una manera ruin.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Como es lógico, ya hemos puesto la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil, pero quiero dejar una cosa muy clara: nada ni nadie me va a quitar las ganas de trabajar para mejorar la vida de mis vecinos y mi pueblo.

A aquellos que pretenden intimidarme les digo alto y claro que tengo más ganas que nunca de llevar a cabo el encargo que me encomendaron mis vecinos el 28 de mayo.

No hay mayor orgullo para mí que ser el alcalde de Sanchidrian".